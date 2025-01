Chociaż Mark Zuckerberg jako jeden z pierwszych zdecydował się na radykalne kroki względem Donalda Trumpa po ataku na Kapitol, jakiego w 2021 roku dokonali jego zwolennicy, to sytuacja uległa ostatnio dużej zmianie . Wszyscy słyszeliśmy o jego „obiadkach” z prezydentem elektem czy ostatnich oskarżeń w stosunku do administracji Joe Bidena, która miała m.in. „naciskać” na cenzurowanie treści antyszczepionkowych.

W tym miesiącu zreorganizował też swój zespół lobbingowy oraz politykę moderacji treści, aby dostosować się do nadchodzącej administracji republikanów. Meta przekazała również milion dolarów na fundusz inauguracyjny Trumpa , a Mark Zuckerberg współorganizuje też - jak podaje NBC News, powołując się na dwie osoby zaznajomione z wydarzeniem, do których dotarło Puck News - elegancki bankiet z Miriam Adelson, znaną donatorką republikanów, aby uczcić zaprzysiężenie.

Ale to dosłownie kropla w morzu i nie on jedyny, bo jak to słusznie podsumował jeden z polskich dziennikarzy, szefowie amerykańskich gigantów technologicznych urządzali sobie ostatnio zawody w tym, kto najniżej ukłoni się powracającemu na stanowisko prezydentowi. Wszyscy trzej potentaci technologiczni starali się w ostatnim roku zyskać przychylność Donalda Trumpa, a na czele tego kółka adoracji nowego-starego prezydenta stoi zdecydowanie Elon Musk, który przekazał na jego kampanię ponad ćwierć miliarda dolarów.