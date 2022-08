Jednostki rakietowe obrony powietrznej Sił Zbrojnych Ukrainy odnotowały na swoim koncie kolejny spektakularny sukces. Jest nim zestrzelenie czterech superpocisków manewrujących o nazwie Kalibr nad regionem dniepropietrowskim. Są one zdolne do przenoszenia broni jądrowej.

Cena jednej sztuki tej broni to 6,5 miliona dolarów, zatem zaledwie w jednej sekundzie, Rosjanie stracili broń wartą ponad 120 milionów złotych, która nie sięgnęła wyznaczonego celu.

Sześć superpocisków Kalibr zniszczonych w dwóch atakach

Kreml od początku rozpętania wojny w Ukrainie szczyci się ich możliwościami w bardzo celnych i skutecznych atakach rakietowych na ukraińskie miasta. W rzeczywistości, armii naszego wschodniego sąsiada udało się zestrzelić wiele takich pocisków, a część z nich nie trafiła w wybrane cele.

Reklama

W połowie sierpnia jednostki rakietowe obrony powietrznej Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiły zestrzelenie dwóch pocisków Kalibr. Zostały one wystrzelone z okrętów wojennych znajdujących się na wodach Morza Czarnego i miały trafić w cele leżące w okolicach Charkowa.

Czym są pociski Kalibr i jakie są ich możliwości?

Pociski Kalibr, w zależności od wariantu, mierzą od 6,2 do 8,9 m, ważą od 1,3 do 2,3 tony i wyposażone są w głowicę wybuchową lub termojądrową o masie od 400 do 500 kg. Są one zdecydowanie ulubioną bronią Rosji, jeśli chodzi o wyprowadzanie precyzyjnych ataków z dystansu na wrogie cele.

— 3M14 Kalibr (NATO: SS-N-30A) to rosyjski pocisk manewrujący do ataku lądowego (LACM), ulepszona wersja 3M-14E "Club" LACM. SS-N-30A ma szacowany zasięg od 1500 do 2500 km i charakteryzuje się niskim profilem lotu. Pocisk stał się podstawą zdolności uderzeń naziemnych rosyjskiej marynarki wojennej — podaje Missile Threat.

Pociski 3M14 Kalibr produkowane przez firmę NPO Nowator są uważane za bardzo wszechstronne, ponieważ mogą być wystrzeliwane ze standardowego systemu pionowego startu, który może być rozmieszczony na wielu typach okrętów wojennych i łodzi podwodnych.