Znaleźli możliwą bazę Oriesznika. Zdjęcia satelitarne ujawniają

Ukraińscy dziennikarze i eksperci wojskowi ostrzegają, przed budową możliwego kompleksu rakietowego na Białorusi, z którego mógłby startować nowy pocisk balistyczny rosyjskiej armii - Oriesznik.

Oriesznik na Białorusi. Znaleziono możliwe miejsce jego stacjonowania

Na zdjęciach satelitarnych zdobytych przez dziennikarzy Radia Swoboda widać rozbudowę kompleksu w promieniu 5 kilometrów od lotniska wojskowego nieopodal miasta Krzyczew na wschodzie Białorusi w pobliżu granicy z Rosją. Już wcześniej podejrzewano to miejsce jako możliwe rozmieszczenie rosyjskiego Oriesznika na Białorusi.

Oriesznik to nowy rodzaj pośredniego pocisku balistycznego w arsenale Rosji z kilkoma ładunkami bojowymi. Po raz pierwszy został wykorzystany w listopadzie 2025, do ostrzelania Dniepru. Do tej pory to jedna z najbardziej enigmatycznych broni Moskwy.

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują znaczącą rozbudowę infrastruktury w pobliżu lotniska. Szczególnie w oczy rzuca się duża liczba nowych systemów obrony przeciwlotniczej m.in. Tor-M2, Pancyr-S1 oraz S-300 i systemów walki elektronicznej. Dziennikarze Radia Swoboda sugerują, że wszystkie te elementy chronią bardzo cenny obiekt wojskowy.

W centralnej części miasteczka wojskowego dziennikarze zauważyli sześć dużych maszyn, które rozmiarami mogą odpowiadać wozom, jakie pod koniec grudnia 2025 roku zostały pokazane przez ministerstwa obrony Rosji i Białorusi w nagraniu nt. rozmieszczenia kompleksu Oriesznik na Białorusi, co opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Radio Swoboda wskazuje, że nawet jeśli nie ma bezpośrednich dowodów na rozmieszczenie Oriesznika przy Krzyczewie, na ten moment może to być najbardziej prawdopodobne miejsce. Zgadza się z tym ukraiński ekspert ds. militarnych Anatolij Chrapczyński, który sam też przeanalizował te zdjęcia satelitarne.

- Jeśli Rosja rozmieści międzykontynentalny pocisk balistyczny lub kompleks taki jak Oriesznik, to w każdym takim przypadku zbuduje system obrony powietrznej, aby osłonić ten obiekt, ponieważ ma on dla niej strategiczne znaczenie. I odpowiednio rozbudowany model takiej ochrony: systemy dalekiego zasięgu, na przykład klasy S-300, mogą być osłonięte kompleksami krótkiego zasięgu, takimi jak Pancyr czy Tor. Zasadniczo pokrywa się to z tym, co widzimy na podstawie konfiguracji cieni rzucanych przez sprzęt i jego lokalizacji na zdjęciach satelitarnych. W ten sposób zakrywane są "martwe strefy", a obiekt jest kompleksowo chroniony.

