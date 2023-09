Słynny rosyjski generał Siergiej Surowikin zwany "generałem Armagedonem" może być spokojny o swoją przyszłość. Majątek jego żony może być porównywalny tylko z fortuną, którą są w stanie zgromadzić arabscy szejkowie.

Generał Siergiej Surowikin zniknął z życia publicznego po nieudanym buncie Prigożyna i niedawno pojawił się ponownie w Algierze. Grupa niezależnych dziennikarzy zainteresowała się majątkiem jego żony. Okazało się, że w zadziwiający sposób jej majątek gwałtownie się pomnożył tuż po tym, jak rosyjskie oddziały przekroczyły granicę Ukrainy.

W czasie śledztwa ustalono, że żona Surowikina jest właścicielką nieruchomości, które są warte dziesiątki milionów dolarów. Oficjalnie sama zarządza wszystkimi posiadłościami.

Zdjęcie Dziennikarze nie potrafią wyjaśnić, dlaczego żona generała Siergieja Surowikina zarobiła fortunę od czasu agresji Rosji na Ukrainę / East News

Jak wynika z odnalezionych dokumentów Anna Surowikina jest właścicielką gruntu o powierzchni 305 hektarów we wsi Archangielskoje położonej pod Moskwą. Na zamkniętym osiedlu rodzina generała Armagedonu posiada dwa domy o powierzchni 1303 i 513 metrów kwadratowych. Według wyceny podanej przez ekspertów należące do niej nieruchomości są warte 4 miliardy rubli (ok. 42 milionów dolarów). Anna Surowikina ma także 300-metrową kamienicę w luksusowej wiosce Dubrówka w dzielnicy Nowa Moskwa o wartości ponad 60 milionów rubli (ok. 624 000 dolarów).

Lista należących do niej nieruchomości jest imponująca. Okazało się, że żona generała Surowikina zakupiła niedawno willę w kompleksie wypoczynkowym Arfa Park w Soczi o powierzchni 648,6 metrów kwadratowych.

Żona generała "Armagedona" miała też szczęście przy zakupie nieruchomości w Moskwie. Za ponad 3 miliony dolarów zakupiła dwa apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkaniowym Silver Coast oraz w Chodynce, gdzie swoje domy mają najbogatsi mieszkańcy stolicy Rosji. Dziennikarze ustalili, że większość nieruchomości za dziesiątki milionów dolarów żona generała zakupiła tuż po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę.