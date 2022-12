3 osobliwe aplikacje, które ułatwią rozstanie się z opcją drzemki o poranku

Codziennie rano, a przynajmniej w dni powszednie, sporo z nas budzi o poranku dźwięk budzika. Niezależnie od tego, czy jest on przyjemny, czy raczej powoduje nieprzyjemne dreszcze na naszych ciałach, jesteśmy zmuszeni z niego korzystać - w końcu w pracy czy w szkole trzeba się pojawić.

Niektórzy wstają od razu, nie zastanawiając się nad tą czynnością zbyt długo, a inni z zamiłowaniem korzystają z funkcji drzemki, dostępnej w aplikacjach w naszych smartfonach, lub nastawiają kilka budzików, aby choćby rozważyć wyjście z ciepłego łózka. Rezygnacja z tych przyzwyczajeń może być dość kłopotliwa, a wstawanie zimą jest jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj. Poniższe aplikacje mogą nam w tym jednak pomóc.

Challenges Alarm Clock

Jak sama nazwa wskazuje, Challenges Alarm Clock codziennie rano zapewni nam wyzwanie w postaci łamigłówek i zadań, którymi... udowodnimy aplikacji, że już nie śpimy. Aby wyłączyć dźwięk budzika, będziemy musieli dopasować odpowiednie karty lub kształty z pamięci, przejść przez labirynt, zrobić zdjęcie czy przepisać wskazany ciąg liter i cyfr.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i uzyskała ocenę 4,5 gwiazdki.

Loud Alarm Clock

Jak możemy przeczytać w opisie aplikacji, ma to być najgłośniejszy budzik w całym sklepie. Co więcej, dla tych, dla których zdradliwa jest znajomość dźwięku swojego budzika, codziennie może nas budzić inną, zmodyfikowaną melodią. "Melodia" może się jednak okazać nietrafionym określeniem - aplikacja za opłatą ma w swoim arsenale dźwięki wprost z koszmarów - np. paznokci przejeżdżających po tablicy czy syreny policyjnej.

Dostępna jest w sklepie Google Play (z oceną 4,7 gwiazdki) oraz App Store (4,8 gwiazdki).

Alarmy - poranny budzik

Aplikacja Alarmy umożliwia dodanie do naszego budzika konkretnych misji. Różnią się one od tych dostępnych w pierwszej wspomnianej apce - mogą to być zagadki matematyczne do rozwiązania, ale i zrobienie zdjęcia, przejście się, potrząśnięcie telefonem czy zeskanowanie kodu QR.

Alarmy - poranny budzik dostępny jest w sklepie Google Play, gdzie otrzymał ocenę 4,6 gwiazdki oraz w App Store z oceną 4,8 gwiazdki.

Jeśli powyższe aplikacje nie sprostają naszym oczekiwaniom, to z całą pewnością będziemy w stanie znaleźć coś dla siebie w sklepach mobilnych w naszych smartfonach. Pamiętajmy jednak, by w pierwszych dniach nie pokładać w nich całej nadziei na obudzenie nas - na wszelki wypadek dobrze ustawić również standardowy budzik, nawet jeśli zdarzało się mu nas zawodzić.