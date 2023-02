5 najlepszych aplikacji randkowych na telefon. Znajdź swoją walentynkę

Sporą zaletą aplikacji randkowych jest to, że w mgnieniu oka można poznać osoby w najbliższej okolicy. Plusem jest też fakt, że znajdują się w nich różne informacje, np. o zainteresowaniach. Selekcja odbywa się błyskawicznie, co okazuje się oszczędnością czasu.

Szybkie decydowanie o tym, czy dana osoba wpisuje się w profil idealnego partnera, to właśnie zasługa danych udostępnianych przez użytkownika. Często wystarczy krótki opis i zdjęcia, by stwierdzić, jak się postrzega danego człowieka - jako atrakcyjnego czy wręcz przeciwnie.

Łatwość nawiązywania relacji w ten sposób to zdecydowana zaleta aplikacji randkowych. Temat poznawania partnera lub partnerki przez internet przestał być tabu. Randkowanie w ten sposób nie powinno już nikogo dziwić.

Najlepsze aplikacje randkowe. Numer 1 - Tinder

Tinder to jedna z najpopularniejszych aplikacji randkowych. Portal jest nie tylko popularny, ale i prosty w obsłudze. Ułatwia nawiązywanie relacji i działa na zasadzie pierwszego wrażenia. Tak jak na ulicy - mijając daną osobę, można szybko zdecydować, co się sądzi o jej atrakcyjności. Jeśli ktoś na Tinderze wyda się atrakcyjny, wystarczy przesunąć na jego profilu palcem w prawo, jeśli nie - w lewo. Gdy dwie osoby spodobają się sobie, wtedy pojawia się możliwość rozmowy na czacie, a potem umówienia się na spotkanie.

Na Tinderze wszystko dzieje się szybko - wystarczy kilka razy przesunąć palcem. Aplikacja przyciąga nie tylko osoby poszukujące stałych partnerów, ale również te zainteresowane przelotnymi romansami.

Zdjęcie Tinder to najpopularniejsza aplikacja randkowa na świecie. Korzystają z niej miliony singli.

Wskazówką, że ktoś nie szuka stałego związku, mogą być skróty umieszczane w opisach, takie jak ONS czy FWB. Pierwszy oznacza "One Night Stand", czyli "Przygodę na jedną noc", drugi to "Friends With Benefits", czyli "Przyjaciele z dodatkowymi korzyściami". Warto dodać, że w wersji podstawowej Tinder jest darmowy.

Najlepsze aplikacje randkowe. Numer 2 - Badoo

Kolejna popularna aplikacja randkowa to Badoo. Jest znana na całym świecie i umożliwia poznanie drugiej połówki. Badoo jest bezpłatne, można jednak dokupić dodatkowe opcje takie jak rozszerzenie widoczności profilu.

Badoo odsiewa boty, co pomaga w efektywniejszej komunikacji między ludźmi. Popularność aplikacji w wielu krajach zwiększa możliwości poznawania ciekawych osób.

Zdjęcie Badoo to apka randkowa znana na całym świecie.

Najlepsze aplikacje randkowe. Numer 3 - Facebook Dating

To jedna z nowinek randkowych stworzona przez Facebooka. Usługa zadebiutowała w Polsce pod koniec 2020 roku pod nazwą Facebook Dating. Plusem jest to, że wystarczy mieć konto na Facebooku, by zacząć randkowanie. Z tego powodu jest to też usługa bezpłatna.

W menu Facebooka trzeba włączyć opcję "Randki", stworzyć swój profil randkowy i zdecydować o preferencjach. Atutem jest niewątpliwie brak konieczności logowania się na nowym portalu i spora liczba potencjalnych kandydatów i kandydatek. Wśród nich nie znajdą się znajomi, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej.

Zdjęcie Żeby włączyć Facebook Dating, w menu Facebooka trzeba włączyć opcję "Randki" i stworzyć swój randkowy profil.

Najlepsze aplikacje randkowe. Numer 4 - Sympatia

Aplikacje randkowe polskiej produkcji? To przede wszystkim Sympatia, portal randkowy, który zakorzenił się w świadomości użytkowników i kulturze. Sympatia jest dostępna w Polsce od 2002 roku.

Założenie konta na Sympatii, podobnie jak w innych aplikacjach, jest darmowe, ale konto bez opłat nie stwarza wielu możliwości. Pełna odpłatna wersja pozwala otrzymywać konkretne i dopasowane rekomendacje partnerów i partnerek, a także bez limitu odpowiadać na wiadomości. To świetne rozwiązanie dla singli, którzy mają sprecyzowane oczekiwania względem wymarzonej drugiej połówki.

Najlepsze aplikacje randkowe. Numer 5 - ZaadoptujFaceta

Kolejna aplikacja randkowa to rozwiązanie dla kobiet. Mężczyźni mogą zaprezentować się tutaj z jak najlepszej strony i liczyć na to, że potencjalne partnerki wybiorą właśnie ich. Facet może przedstawić się (czyli wysłać zauroczenie) oraz pomachać ręką. Kobieta natomiast decyduje o tym, czy dojdzie do rozmowy.

W podjęciu decyzji pomagają opis oraz zdjęcie profilowe kandydata. To miejsce, w którym mężczyźni muszą wykazać się sporą cierpliwością - są tu towarami, które kobiety wrzucają do swoich koszyków "zakupowych".