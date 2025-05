Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na ISS. Jest data i godzina startu.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak, który znajdzie się w kosmosie. Jego lot odbędzie się w ramach prywatnej misji Axiom Mission 4, której start do niedawna planowany był na końcówkę maja. Potem lot przełożono do pierwszej dekady czerwca. Kiedy rodak poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną?