Umowa ramowa została zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą WB Electronics S.A. Przy jej podpisaniu obecni byli minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz i wiceminister Paweł Bejda. Jej przedmiotem jest 1000 zestawów Warmate, czyli 10000 sztuk amunicji krążącej . Zakłada zakup wszystkich bezzałogowców w okresie do 2035 roku, co daje średnio 1000 dronów na rok. W ramach ich rozwoju zakupywane mają być także kolejne wersje tych konstrukcji.

- Bardzo się cieszę, że z taką determinacją działamy na rzecz transformacji naszego wojska. Dziś kolejny kontrakt - umowa ramowa z WB Electronics. To powszechnie znana i uznawana za najlepszą firmę produkującą drony w Europie. (…) Powołaliśmy wojska dronowe. To program powszechny i wielka zmiana w siłach zbrojnych. To dla nas bardzo ważne. Budujemy coś od podstaw. Doświadczenia Ukrainy wskazują na duże zmiany w działaniach na polu walki - skomentował podpisanie umowy minister Kosiniak-Kamysz

Warmate posiada różne konfiguracje i przez lata przechodził liczne modyfikacje. Najnowsza wersja seryjna o oznaczeniu 3.0 posiada konstrukcję górnopłatu o rozpiętości skrzydeł około 1,6 metra i wadze 5 kilogramów. Wykorzystuje silnik elektryczny, mogący rozpędzić bezzałogowiec podczas ataku do prędkości ok. 150 km/h i wynieść go na wysokość 300 metrów. Wystrzeliwany jest ze specjalnej katapulty. Operator może latać do około 1 godziny na odległości do 30 kilometrów