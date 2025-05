Nowe badania opublikowane w czasopiśmie Occupational and Environmental Medicine dostarczają pierwszych dowodów neurobiologicznych na to, że długotrwała praca ponad 52 godziny tygodniowo może fizycznie zmieniać strukturę ludzkiego mózgu. Zmiany te dotyczą obszarów odpowiedzialnych za pamięć roboczą, zdolność rozwiązywania problemów i regulację emocji, co może mieć istotne konsekwencje dla zdrowia psychicznego pracowników.