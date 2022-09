Spis treści: 01 Jaki aparat jest w Xiaomi Mi9 SE?

Jaki aparat jest w Xiaomi Mi9 SE?

Xiaomi posiada już ogromną "rodzinę" telefonów z dobrymi specyfikacjami, będąc jednocześnie w niskich cenach. Model SE jest nieco słabszą wersją Mi9, porównując ją do np. Mi 9T.

Chińska firma zaskoczyła jakością kamery. Główny aparat posiada 48 Mpx, obok której znajdują się dwa aparaty - 13 Mpx oraz 8 Mpx. Sprawdzi się idealnie przy zdjęciach krajobrazów lub portretów. Przedni aparat posiada 20 Mpx, co przyda się do selfie.

Czy OnePlus 9 Pro robi dobre zdjęcia?

OnePlus 9 Pro nie jest telefonem najnowszym. Jednak porównując go do kilku nowszych modeli, wciąż dominuje na rynku. Jeśli skupilibyśmy się wyłącznie na ilości Mpx, jego wynik byłby podobny jak 10T lub Nord 2. Ten model spycha jednak na bok nowsze smartfony. Wszystko za sprawą dodatkowych funkcji.

OnePlus 9 Pro ma trzy aparaty. Jego główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpx, do tego zoom 8 Mpx oraz aparat szerokokątny 50 Mpx. Widać, że producent skupił się na zdjęciach z tylnych aparatów. 9 Pro posiada coś, czego nie mają nowsze modele OnePlusa. Chodzi o:

kamerę szerokokątną,

teleobiektyw,

funkcję nagrywania w 4K 120 FPS.

Minusem jest jednak aparat z przodu. Posiada zaledwie 16 Mpx, co może nie zadowolić każdego fana selfiaków.

Aparaty w Huawei P40 Pro radzą sobie świetnie

Huawei P40 Pro to model, który wydany został w 2020 roku, lecz wciąż swoimi parametrami przyciąga uwagę. Jego trzy kamery radzą sobie świetnie, niezależnie od poziomu oświetlenia.

Otrzymujemy w nim 5x zoom na teleobiektywie 12 Mpx. Aparat główny posiada 50 Mpx, a szerokokątny 40 Mpx.

Gwarantują tym samym bardzo dobrą jakość wykonywanych zdjęć. Tu nawet przedni aparat wygrywa z poprzednikami, oferując aż 32 Mpx.

ASUS ROG Phone 5 to smartfon dla graczy i dla fanów fotografii

ASUS ROG Phone 5 zwany jest królem telefonów dla graczy. Nie powinno to nikogo dziwić. Posiada mocną baterię, specyficzny wygląd oraz dodatkowe oprogramowanie. Gracze jednak nie są jedyną grupą odbiorców. Jest to dobry model również dla zwolenników fotografii.

Główny aparat ma 64 Mpx. Może nagrywać filmiki w jakości nawet 8K. Nie jest on oczywiście jedynym aparatem z tyłu. Znajdziemy tam jeszcze sensor szerokokątny 13 Mpx oraz makro 5 Mpx. Przy tym aparacie możemy jedynie narzekać na brak stabilizatora optycznego. Przedni aparat posiada 24 Mpx, a do tego tryb ręczny, kilka trybów wideo czy tryb Pro video. Przy dobrym oświetleniu ASUS ROG Phone 5 zapewni nam masę niesamowitych ujęć.

108 Mpx w aparacie w Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note to grupa telefonów będąca pionierem w niektórych tematach. Nawet aparaty w nim zaskakują. Z tyłu są trzy otoczone ramką. Ich rozdzielczość to:

108 Mpx (kamera szerokokątna),

(kamera szerokokątna), 12 Mpx (ultraszerokokątna),

(ultraszerokokątna), 12 Mpx (teleobiektyw).

Ten ostatni ma wbudowany pięciokrotny zoom optyczny. Obok wszystkich trzech kamer znajduje się także laserowy autofocus.

Z przodu dostajemy zaledwie 10 Mpx. Świadczy to o pełnej koncentracji na fanach fotografii, aniżeli na fanach selfie. Dodatkowo problemem bywa wideo. Samsung Galaxy Note 20 Ultra nagrywać może w 8K, osiągający przy tym zaledwie 24 FPS. Lepiej więc nagrywać w 4K, kiedy zyskamy stabilne 60 FPS.

Xiaomi Mi Note 10 Pro z czterema kamerami do robienia zdjęć

Powracamy do chińskiego twórcy smartfonów na każdą półkę cenową. Pod kątem dobrego aparatu nie mogło tutaj zabraknąć Xiaomi Mi Note 10 Pro. Uważany jest za lidera telefonów z najlepszym aparatem wśród modeli z podobnej półki cenowej. Znajduje się na średniej półce cenowej, lecz możliwości kamery z pewnością godne są flagowców. W porównaniu z innymi telefonami, ten posiada aż 4 kamery z tyłu.

Xiaomi Mi Note 9 Pro posiada główną kamerę 108 Mpx. Oprócz niej z tyłu znajdziemy aparat szerokokątny 8 Mpx, kamerę makro 5 Mpx oraz czujnik głębi 2 Mpx. Jak na telefon ze średniej półki to całkiem dobrą rozdzielczość. Nadrabia również specjalnymi funkcjami. Jego tryb nocny tworzy wiele klatek w formacie RAW oraz redukuje szumy. Dzięki temu spodziewać się po nim możemy ostrych zdjęć, robionych nawet w nocy.

Aparaty w Samsung Galaxy S21 Ultra są dla profesjonalistów

Samsung Galaxy S21 Ultra zaskakuje wyglądem oraz dużo lepszymi aparatami fotograficznymi. Aparaty otoczone są metalową ramką, co mocno przypomina wygląd telefonów z serii Galaxy Note. Do tego na pleckach S21 Ultra znajdują się aż cztery aparaty. Widać, że jest skierowany do osób z doświadczeniem. Główny aparat posiada 108 Mpx, który pozwala robić zdjęcia w formacie RAW. Dzięki temu łatwiej będzie edytować wykonane fotografie.

Telefon posiada również dwa teleobiektywy. Jeden z trzykrotnym, a drugi z dziesięciokrotnym zoomem. Oba z nich posiadają rozdzielczość 10 Mpx. Samsung Galaxy S21 Ultra ma w sobie również dodatkową opcję Space Zoom, która pozwala zrobić przybliżenie nawet stukrotne. Należy w tym miejscu dodać również aparat szerokokątny 12 Mpx. Fani selfie również znajdą coś dla siebie. Przedni aparat w telefonie posiada rozdzielczość wynoszącą 40 Mpx.

