Spis treści: 01 Jaki laptop wybrać do szkoły? Najlepsze komputery dla ucznia

02 Laptopy do nauki w szkole. Ranking

03 Co musi być w laptopie dla ucznia. Najważniejsze parametry

04 Na co zwrócić uwagę, wybierając laptop do nauki? Ekran, interfejs, mobilność

Jaki laptop wybrać do szkoły? Najlepsze komputery dla ucznia

Wybierając laptop do nauki należy przede wszystkim przeanalizować potrzeby osoby, która będzie z niego korzystała. Pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest przenoszenie sprzętu. Jeśli dziecko przez większość czasu będzie zabierało komputer ze sobą do szkoły, to należy starannie dobrać wagę urządzenia, by nie było dla niego zbyt dużym obciążeniem.

Drugim aspektem podczas wyboru laptopa do nauki jest jego wielofunkcyjność. Mimo że głównym jego zadaniem jest pomoc w kształceniu, warto spojrzeć szerzej na taki zakup. Nastolatek z pewnością chętnie obejrzy na swoim nowym komputerze serial w dobrej jakości obrazu, czy też odstresuje się grając w ulubioną grę komputerową. Dlatego trzeba przeanalizować również takie potrzeby dziecka, by nie zmieniać sprzętu już po roku jego użytkowania.

Reklama

Ostatnim elementem wyboru laptopa do nauki, oprócz odpowiedniego doboru podzespołów, są zainteresowania osoby z niego korzystającej. W przypadku, gdy dziecko przejawia zainteresowanie programowaniem, grafiką komputerową, projektowaniem 3D czy tworzeniem muzyki, warto uwzględnić to już na etapie wyboru sprzętu. Wielofunkcyjny komputer posłuży dłużej i może pomóc dziecku rozwijać pasję.

Zobacz również: Szkolna wyprawka rujnuje kieszenie rodziców. "Pierwszy raz widziałam zeszyt za 40 zł"

Laptopy do nauki w szkole. Ranking

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Ten model został stworzony do gier, jednak jego podzespoły pozwalają na bezproblemowe wykorzystanie go do nauki. 16 GB RAM i efektywna karta graficzna pozwolą na tworzenie wysokiej jakości prezentacji i jednoczesne wykonywanie wielu działań. Cena: 3 599 zł (x-kom.pl).



Zdjęcie Lenovo IdeaPad 3 to laptop do gier. W szkole też się przyda.

HUAWEI MateBook D 15

Najlepszy stosunek wielkości do masy. Ekran 15,6’’ oraz waga 1,56 kg pozwala na wielokrotne przenoszenie laptopa bez martwienia się o ból pleców. Dodatkowo Intel Core i5, 8 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Cena: 2499 zł (huawei.com).

Zdjęcie Huawei Mate Book D 15. Najlepszy stosunek wielkości do masy. To ważne przy zakupie laptopa dla ucznia.

HP Pavilion 14

Najmniejszy laptop do nauki w rankingu. Przekątna 14’’ i kompaktowe wymiary sprawiają, że jest poręczny i łatwo zmieści się w plecaku. Wymiary nie mają jednak wpływu na jego wydajność - Intel Core i5, 8 GB RAM i dysk SSD 512 GB zapewniają stabilne działanie wszelkich programów potrzebnych do edukacji. Cena: 2999 zł (mediamarkt.pl).



Zdjęcie HP Pavilion 14 to najmniejszy laptop do nauki w naszym rankingu. / materiały prasowe

2w1 HP Envy x360

Połączenie laptopa i tabletu. Posiada podzespoły, które oferują jakość komputera (Intel Core i5 czy 16 GB RAM), a oprócz tego dostępny jest dotykowy ekran w rozdzielczości Full HD o przekątnej 15,6’’ oraz czas pracy na baterii do 825 minut. Cena: 4799 zł (mediamarkt.pl).

Zdjęcie x360 to połączenie laptopa i tabletu od HP. / materiały prasowe

MacBook Air M1

Przedstawiciel Apple to najdroższy, najmniejszy i najlżejszy uczestnik rankingu. Autorski chip M1, 8-rdzeniowy procesor oraz 8GB RAM pozwalają wykonać nawet najbardziej skomplikowane operacje. Dodatkowo do 18 godzin pracy na baterii oraz kamera HD sprawiają, że jest to dobry laptop do nauki zdalnej. Wady? Nie posiada złącza HDMI. Cena: 5799 zł (apple.com).

Zdjęcie MacBook to najdroższy, najmniejszy i najlżejszy laptop do nauki. / materiały prasowe

Czytaj również: Jaki laptop kupić w 2022 roku? Ranking najlepszych

Co musi być w laptopie dla ucznia. Najważniejsze parametry

Wyznacznikiem dobrego laptopa do nauki są parametry podzespołów, jakie się w nim znajdują. Kupując sprzęt dla dziecka zwróć uwagę na takie komponenty jak:

procesor,

dysk twardy,

pamięć RAM,

matryca,

ilość i rodzaj złącz,

czas pracy na baterii.

Procesor to podstawowy moduł w każdym komputerze. Laptop do nauki nie potrzebuje najmocniejszego modelu dostępnego na rynku. W zupełności wystarczy jedna z wersji Intel Core i3 lub i5, czy też odpowiedniki marki AMD - Ryzen 3 lub Ryzen 5. Procesor odpowiada za wszystkie procesy, jakie zachodzą w komputerze, bez niego żaden sprzęt nie będzie odpowiednio funkcjonował.

Czytaj także: Jaki monitor wybrać?

Dysk odpowiada przede wszystkim za ilość danych, jaką możemy przechować na komputerze. Wybierając laptop do nauki postawmy na pojemność minimum 256 GB, by dziecko mogło bez problemu zachować wszystkie swoje pliki. Warto także wybrać dysk SSD, który średnio działa 2 razy szybciej, niż HDD, co znacznie usprawnia działanie laptopa.

Pamięć RAM odpowiada za procesy, które zachodzą w komputerze w czasie teraźniejszym. W laptopie do nauki ilość RAMu jest istotna, gdyż pozwala na bezproblemowe działanie kilku procesów w tym samym czasie - np. wiele otwartych kart w wyszukiwarce, działający program do tworzenia prezentacji oraz komunikator wideo. Płynne działanie komputera zapewni minimum 8 GB pamięci RAM.

Na co zwrócić uwagę, wybierając laptop do nauki? Ekran, interfejs, mobilność

Matryca ekranu to nie tylko jego wielkość, ale przede wszystkim komponent, który odpowiada za jakość obrazu. Najlepszym wyborem w laptopie do nauki będzie matryca IPS lub OLED. Wysoka jakość obrazu proponowana przez te matryce pozwoli efektywnie używać laptopa do nauki zdalnej, gdy trzeba będzie np. połączyć się z nauczycielem. Warto zwrócić uwagę także na rozdzielczość ekranu. Najlepszym rozwiązaniem będzie Full HD, czyli 1920 x 1080.

W każdym komputerze istotna jest ilość oraz rodzaj złącz, jakie posiada. Najczęściej dostępne są porty USB, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe oraz wyjście HDMI. W laptopie do nauki należy zwrócić uwagę na ten ostatni typ. Większość rzutników w szkołach działa właśnie na kablu HDMI i jeśli komputer ma być przeznaczony do użytku w szkole, to powinien posiadać to złącze.

Waga sprzętu to istotny czynnik przy jego częstym przenoszeniu. Na ten parametr ma także wpływ rozmiar matrycy - im większa, tym laptop będzie cięższy. Warto także zwrócić uwagę na czas pracy urządzenia na baterii. Laptop do nauki, który będzie używany w szkole, znacznie wygodniej obsługiwać, gdy nie trzeba cały czas martwić się o szukanie gniazdka.