8000 mAh i 120 Hz od Vivo. To urządzenie jest skazane na sukces

Era tabletów nie dobiega końca, chociaż wielu tak od dawna zapowiadało. Tablety nie zostaną też w najbliższym czasie wyeliminowane przez coraz większą gamę składanych smartfonów. Lepiej, w najbliższym czasie rynek tych urządzeń ma się ponownie rozkręcić, a to za sprawą świetnych tabletów nie tylko od takich wielkich graczy jak Apple, ale również chińskich marek, jak np. Vivo.

Urządzenie Vivo Pad to zupełnie nowe podejście do tabletów. Nowa generacja będzie oferowała świetne wyświetlacze z nawet 120 Hz odświeżaniem i bardzo rewelacyjną baterię o pojemności nawet 8040 mAh. To wszystko w kompaktowej obudowie z wąskimi ramkami. Vivo Pad pachnie prestiżem.

Vivo Pad będzie oferował wiele za rozsądne pieniądze

Vivo zadbało też o inne podzespoły. W tablecie znajdziemy idealnie nadający się do takich urządzeń procesor Qualcomm Snapdragon 870. Szczęśliwi posiadacze Vivo Pad będą mogli ładować go z mocą 44 W. Na razie tylko tyle wiadomo o tym urządzeniu. Vivo nawet nie podało jego daty oficjalnej premiery na świecie.

Jeśli chodzi o jego cenę, to ma być przystępna. W Chinach wyceniono go na 2000 yuanów, czyli ok. 1200 złotych. Na pewno nie mamy co liczyć, że w Europie będzie on dostępny za 1200 złotych, ale nie ma też szans, by jego cena przebiła 2000 złotych. Specjaliści wskazują na okolice 1700 złotych.