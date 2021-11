Przewagą Apple nad innymi producentami smartfonów jest ich polityka dotycząca prywatności użytkownika. Jest to również częsta przyczyna wyboru iPhone’ów przez konsumentów. Gigant z Cupertino od samego początku bardzo poważnie podchodził do prywatności swoich użytkowników i udostępniał im narzędzia do decydowania o swoich danych. W zeszłym roku Apple ogłosiło decyzję o kolejnym krok w tę stronę, co spowodowało, że wielkie korporacje tracą teraz miliardy.

Dochodzenie rozpoczęte przez The Financial Times wykazało, że platformy społecznościowe Snapchat, Facebook, Twitter i YouTube straciły prawie 10 miliardów dolarów. Jest to pokłosiem nowej polityki Apple, którą firma wprowadziła pod koniec kwietnia wraz z aktualizacją iOS 14.5. Firma ogłosiła swoje zamiary jeszcze w 2020 roku i stanęła w ogniu krytyki największych przedsiębiorstw społecznościowych, w tym Facebooka. Nic dziwnego, bo jak się okazuje firma Marka Zuckerberga traci przez to sporo pieniędzy.

Polityka App Tracing Transparency weszła w życie pod koniec kwietnia tego roku. Wraz z jej pojawieniem się aplikacje muszą pytać użytkowników o zgodę na śledzenie ich lokalizacji i aktywności. Firmy wykorzystywały w ten sposób zebrane dane do wyświetlania personalizowanych reklam. Apple słynie z dbania o prywatność swoich użytkowników i w ten sposób potwierdziło swoją reputację.