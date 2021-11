Apple zmniejszy produkcję iPadów aż o połowę

Patryk Łobaza Mobile

Niedobór komponentów w końcu dopadł również Apple. Amerykańskie przedsiębiorstwo zostało zmuszone do ograniczenia liczby wyprodukowanych iPadów i to aż o połowę. Kosztem tabletów Apple chce stworzyć więcej iPhone’ów, by zaspokoić zapotrzebowanie na rynku.

Zdjęcie Apple wyprodukuje aż o połowę mniej iPadów niż firma planowała na początku / materiały prasowe