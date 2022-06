I. Urządzenie, które zamienia iPhone'a w laptopa

Jak wiadomo, Apple to hermetyczny system z dobrze zintegrowanym oprogramowaniem, z którego w pełni korzystają przede wszystkim ci, którzy posiadają pełen zestaw produktów Apple. Chcąc wpisać się w trend konwergencji, pracownicy giganta wpadli na pomysł, by stworzyć urządzenie, które zamieniłoby iPhone'a w laptopa.

Zdjęcie Pomysł od Apple na urządzenie, które zmienia iPhone'a w laptop. / pdfaiw.uspto.gov / materiał zewnętrzny

Jak to działa? iPhone'a należałoby umieścić w miejscu, gdzie normalnie znajduje się panel dotykowy. To wszystko. Telefon zasila urządzenie, a na ekranie pojawia się to, co w telefonie. Jeszcze w innej koncepcji to iPad zamienia się w laptopa. Projektanci wpadli na pomysł, by iPad wsuwać w szczelinę, gdzie normalnie znajduje się ekran laptopa.

II. Wibrujące skarpetki

Kolejny pomysł Apple to próba rozbudowy wirtualnej rzeczywistości. Stąd koncepcja, aby stworzyć urządzenie dla stóp, które pozwoli na nowe, sensoryczne doznania. W gruncie rzeczy chodzi o stworzenie coś na kształt wibrujących skarpetek, które dadzą użytkownikom VR wrażenie chodzenia po różnych powierzchniach lub poruszania się w różnych kierunkach, podczas gdy faktycznie pozostają w miejscu. Pomysł to kolejny krok nadchodzącego doświadczenia VR.

III. IPhone jak tarka do sera

Pomysły Apple, które budzą zainteresowanie z jednej i mocne zdziwienie z drugiej strony, to wypuszczenie nowego IPhone'a przypominającego... tarkę do sera. Apple twierdzi, że projekt może być korzystny pod kątem funkcjonalności. Obudowa, która przywodzi na myśl narzędzie kuchenne, być może wpadnie w oko fanom kulinarnych przygód.

Zdjęcie Jeden z patentów Apple to telefon przypominający wyglądem tarkę do sera. / uspto.gov / materiał zewnętrzny

IV. Samoregulujące paski do zegarków Apple

Kolejny niezwykły patent Apple, który miał urozmaicić powszedniość noszenia zegarka, to samoregulujące paski do zegarków. W 2017 roku Apple złożyło patent na taki pasek, który automatycznie zaciskał się lub poluzowywał na podstawie danych biometrycznych zebranych przez zegarek. Wykonany z Nitinolu, elastycznego stopu metalu, może dostosować się do ręki i jednocześnie zachować swój kształt.

V. Wkurzający ludzie na koncertach? System blokujący nagrywanie

Czasy, kiedy koncerty na żywo były momentem przeżywania muzycznego spektaklu bezpowrotnie minęły. Obecnie tysiące osób nagrywa koncerty telefonami, zasłaniając widoki innym. Apple wpadł na pomysł, jak walczyć z tym zjawiskiem i zgłosił paten, który polega na uniemożliwieniu użytkownikom iPhone'a nagrywanie filmów na koncertach.

Zdjęcie Jak uniemożliwić nagrywanie koncertów? Apple chce blokować taką możliwość swoim użytkownikom. / uspto.gov / materiał zewnętrzny

Patent polega na tym, że telefon używałby sygnałów podczerwieni do wysyłania wiadomości do telefonu, które każą mu wyłączyć nagrywanie. Zapewne zdenerwowałoby to wielu ludzi bez Androida, jednak wielu audiofilów ten patent zainteresował.

VI. Samochód bez okien

Kolejny niezwykły patent od Apple to samochód bez okien. Pracownicy amerykańskiego giganta doszli do wniosku, że autonomiczne pojazdy mają ich ograniczoną liczbę. To rodzi potencjalną chorobę lokomocyjną, ponieważ według Apple ruchy, których pasażerowie wtedy doświadczają, nie odpowiadają temu, co widzą.

Stąd pomysł na wykorzystanie systemu VR i stworzenie samochodu bez okien. Ten mógłby "dopasować wirtualne widoki do fizycznych ruchów, jakich doświadcza pasażer". Apple twierdzi, że okna są z natury niebezpieczne i wierzy, że system VR byłby bezpieczniejszy.

Zdjęcie Apple i pomysł na samochód bez okien. / uspto.gov / materiał zewnętrzny

VII. Klawiatura z wycięciem na pasku dotykowym

Kolejny scenariuszu Apple to "mechanizm sprzęgający" lub zawias, który zachodzi na tylny panel tabletu. Ten ma własny wyświetlacz pomocniczy pokazujący niestandardowy komunikat, poziom naładowania baterii, datę i godzinę itp. Zawias łączy klawiaturę i ekran, dzięki czemu można te elementy... nosić osobno. Pytanie tylko, po co.

Zdjęcie Apple i pomysł na klawiaturę iPada z wycięciem na pasku dotykowym. / uspto.gov / materiał zewnętrzny

VIII. Klawiatura to komputer

W 2020 roku do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych trafił pomysł opisujący komputer stacjonarny w postaci klawiatury. Apple zauważa, że noszenie komputera stacjonarnego może być niewygodne i trudne, zwłaszcza częste. Rozwiązaniem ma być zamiana klawiatury na komputer. To ma się udać dzięki dołączeniu zasilacza, portu USB-C, chipów i tego, co potrzebne do jego działania.

Zdjęcie Apple opisuje komputer stacjonarny w postaci klawiatury. / uspto.gov / materiał zewnętrzny

IX. Wirtualna klawiatura

Apple otrzymał w zeszłym roku patent na wirtualną klawiaturę MacBooka, którą można by w pełni dostosować. Zamiast tradycyjnych klawiszy, na panelu pojawiałaby się wirtualna klawiatura z normalnym układem QWERTY, z podzielonym ekonomicznym układem lub trzecia, która zastępuje klawisze przyciskami.

Zdjęcie Wirtualna klawiatura zamiast tradycyjnych klawiszy. / patentlyapple.com / materiał zewnętrzny

Zasadniczo zmienia to talię MacBooka w puste płótno. Na tej mogą pojawić się również obszary do bezprzewodowego ładowania telefonu czy miejsca na czytnik linii papilarnych. Przyciski takie jak touchpad mogą obejmować sterowanie gestami, zamiast prostego włączania/wyłączania.

X. Wstrząśnij, aby wydrukować

Ostatni pomysł Apple, który ma ułatwić nam życie, to funkcja potrząśnij urządzeniem, aby wydrukować. Ta umożliwia fizyczne odwrócenie lub potrząśnięcie urządzeniem w celu włączenia lub wyłączenia niektórych funkcji drukowania.

To przywrócenie do życia znanego już patentu, który polegał na potrząśnięciu telefonem, by zmienić muzykę. Ten się nie sprawdził i wszystko wskazuje na to, że drukowanie przy pomocy wstrząśnięcia również odejdzie szybko w zapomnienie.