AutoMapa otrzymuje nowości. Jedna z nich pozwoli oszczędzać w podróżach

AutoMapa to popularna w Polsce aplikacja do nawigacji, która cały czas jest rozwijana. Platforma otrzymała nowe funkcje. Są to udoskonalenia dla Asystenta Pasa Ruchu oraz opcje, które pozwolą w trakcie podróżowania po krajach europejskich omijać płatne odcinki dróg. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić pieniądze.

Zdjęcie Rozbudowany Asystent Pasa Ruchu z aplikacji AutoMapa / AutoMapa / materiały prasowe