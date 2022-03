Dokładnie miesiąc temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Do tej pory zginęło wiele osób po obu stronach konfliktu, lecz walki toczą się na terenie naszego wschodnie sąsiada i to tam miasta są niszczone. Wiele osób już w pierwszych dniach straciło bliskich, pracę i mieszkania. Zostali zmuszeni do ucieczki z kraju, by w ogóle przeżyć.

Najpopularniejszym kierunkiem dla uchodźców stała się Polska, której obywatele masowo się organizowali, by pomóc najbardziej potrzebującym. Przy granicy rozstawione są stoiska z najpotrzebniejszymi artykułami. Ciągłe dyżury pełnią też lekarze i ratownicy, którzy udzielają pomocy każdemu potrzebującemu.

Partia Szymona Hołowni, Polska 2050 również włącza się do pomocy uchodźcom. Na ostatniej konferencji prasowej, lider ugrupowania ogłosił, że stworzyli specjalnego ukraińskojęzycznego bota na Messengerze. Jego zadaniem będzie pomoc uchodźcom w przebrnięciu przez różnego rodzaju sytuacje urzędnicze, z którymi mogą się zetknąć.

Opracowaliśmy nowatorską rzecz. Ukraińskojęzycznego bota o imieniu Jeremi, mamy już Jaśminę, więc teraz będzie Jeremi. Jeremi to bot, który działa w bardzo prosty sposób: na Messengerze wystarczy wpisać na stronie Polski 2050 hasło "Cześć Jeremi". W ten sposób się z nim witając, on odpowie pytając o język polski czy ukraiński i dalej przeprowadzi osobę, która jest ukraińskojęzyczna przez różnego rodzaju procesy, z którymi może się zetknąć wyjaśnił Szymon Hołownia, prezes partii Polska 2050 podczas konferencji prasowej.

Inicjatywa godna pochwały, lecz została niefortunnie nazwana. Jak stwierdził Szymon Hołownia, jest już Jaśmina, więc teraz czas na Jeremiego. Pomysłodawcy chyba nie do końca to przemyśleli, gdyż właśnie tak miał na imię Wiśniowiecki, herbu Korybut, który krwawo tłumił powstanie Kozaków Zaporoskich i chłopstwa ruskiego zapoczątkowanego przez hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego. To właśnie Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki dowodził obroną Zbaraża, którą miłośnicy klasyki polskiej literatury mogą kojarzyć z dzieł Henryka Sienkiewicza.