Spis treści: 01 Co to jest Android Auto?

02 Jak uruchomić Android Auto w samochodzie?

03 Samochody kompatybilne z Android Auto

04 Najpopularniejsze aplikacje w Android Auto

05 Google Maps na Android Auto

06 Spotify na Android Auto

07 Messenger na Android Auto

08 YouTube Music na Android Auto

09 WhatsApp na Android Auto

10 TuneIn Radio na Android Auto

11 Yanosik na Android Auto

12 Audible na Android Auto

Co to jest Android Auto?

Android Auto jest aplikacją, która pozwala na korzystanie z wybranych funkcji smartfona na wyświetlaczu w samochodzie. Przede wszystkim z nawigacji Google Maps, aplikacji muzycznych (m.in. Spotify czy YouTube Music) czy komunikatorów internetowych typu WhatsApp oraz Messenger.

Aplikacja ma za zadanie pomóc kierowcy w podróży, ale nie rozpraszać, aby nie narażać go na wypadek. Z tego względu, używając tego modułu, możemy skorzystać z głosowego sterowania asystenta Google. To idealne rozwiązanie, gdy w czasie podróży chcemy podyktować i wysłać wiadomość SMS lub wykonać połączenie telefoniczne.

Jak uruchomić Android Auto w samochodzie?

W przypadku smartfonów z Androidem w wersji 10 i nowszych, Android Auto jest częścią systemowego oprogramowania i nie trzeba niczego instalować. Natomiast dla posiadaczy wersji Androida od 6 do 9 aplikacja Android Auto dostępna jest w Sklepie Play.

W celu uruchomienia Android Auto w samochodzie należy podłączyć telefon kablem USB. Zezwalamy w smartfonie na działanie aplikacji i uruchamiamy samochód. Warto też podłączyć smartfon do samochodowego systemu Bluetooth.

Na bezprzewodową łączność z Android Auto w samochodzie pozwala każdy smartfon z systemem Android 11. Telefon musi być też zgodny z siecią Wi-Fi 5 GHz, a samochód musi być kompatybilny z funkcją bezprzewodowego połączenia z oprogramowaniem. Informację o tym otrzymamy od dealerów, a często wymogiem odpowiedniego działania będzie aktualizacja systemu.

Samochody kompatybilne z Android Auto

Funkcja Android Auto jest dostępna w ponad 500 modelach samochodów. To auta takich marek jak m.in. Abarth, Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Jeep, Kia, Lamborghini, Lexus, Mazda, Nissan, Seat, Subaru, Toyota, Skoda, Volkswagen, Volvo.

Kompatybilność naszego modelu samochodu z Android Auto można sprawdzić TUTAJ.

Najpopularniejsze aplikacje w Android Auto

Załóżmy, że mamy już zainstalowaną aplikację, która jest w pełni kompatybilna z naszym samochodem. Co warto mieć w Android Auto, by wykorzystać do maksimum możliwości tego oprogramowania?

Wybraliśmy 8 najpopularniejszych aplikacji, które warto zainstalować w telefonie z Android Auto. Wśród nich znalazły się:

mapy i aplikacje nawigacyjne,

aplikacje muzyczne ,

, komunikatory internetowe,

aplikacje radiowe,

aplikacje audiobook.

Google Maps na Android Auto

Absolutny must have, gdy myślimy o podróżach samochodem z aplikacją Android Auto. Google Maps umożliwia wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, informuje nas o natężeniach ruchu w czasie rzeczywistym i ułatwia planowanie tras w czasie podróży.

Największą zaletą tej aplikacji jest to, że działa ona w Android Auto z funkcją głosową, dlatego kierowca w czasie jazdy nie musi patrzeć na panel nawigacyjny.

Zdjęcie Google Maps na Android Auto / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Spotify na Android Auto

Spotify stało się niemal niezastąpione w naszych podróżach samochodem i jedną z najważniejszych aplikacji muzycznych ostatnich lat. Wystarczy uruchomić ją na smartfonie połączonym z multimediami pojazdu, by cieszyć się brzmieniem ulubionych kawałków. Na Geekweek pisaliśmy już o tym, jak wykupić dostęp do Spotify oraz ile kosztują poszczególne pakiety.

Messenger na Android Auto

Messenger na Android Auto umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych w czasie jazdy samochodem. Wszystko odbywa się za pomocą głosowego asystenta.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy usłyszeć, a także podyktować i wysłać wiadomość do znajomych bez konieczności korzystania z niewygodnej klawiatury.

YouTube Music na Android Auto

YouTube Music to oficjalna aplikacja serwisu YouTube przeznaczona do słuchania muzyki na zasadzie streamingu (podobnie jak w Spotify). Warto dodać, że z oferty YouTube Music można korzystać za darmo, ale Google przygotowało także wersję Premium w cenie 19,90 złotych miesięcznie. Dostępny jest również plan rodzinny dla sześciu użytkowników w cenie 29,90 złotych miesięcznie.

Zdjęcie YouTube Music na Android Auto / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

WhatsApp na Android Auto

WhatsApp jest kompatybilny z Android Auto, więc można śledzić wiadomości do nas docierające. Gdy otrzymacie wiadomość WhatsApp podczas korzystania z systemu Android Auto, zarówno na ekranie samochodu, jak i w telefonie komórkowym, otrzymacie powiadomienie o nowej wiadomości. Przeczytać wiadomość i odpowiedzieć na nią możemy przy pomocy asystenta Google.

TuneIn Radio na Android Auto

Muzyka, podcasty, wiadomości, sport. Jeśli czegoś można słuchać w internecie, to prawdopodobnie znajdziesz to w TuneIN Radio. W aplikacji dostępnych jest tysiące stacji internetowych pogrupowanych według kategorii, lokalizacji czy języka, a także podcasty z całego świata, w tym z Polski.

Yanosik na Android Auto

Aplikacja Yanosik cieszy się dużą popularnością wśród polskich kierowców. Korzysta z niej nawet kilka milionów zmotoryzowanych w naszym kraju. Yanosik w Android Auto oferuje nawigację GPS, powiadomienia o zdarzeniach na drodze oraz możliwość ich zgłaszania. Aplikację Yanosik w Android Auto możemy obsługiwać głosowo z użyciem asystenta Google. Zwiększa to komfort obsługi.

Audible na Android Auto

Audible to najbardziej znany na świecie serwis oferujący audiobooki, czyli książki w formie dźwiękowej. Powstał w latach 90., a od 2008 roku jest własnością sklepu internetowego Amazon. W swoim zbiorze ma już ponad 200 tysięcy tytułów, choć liczba ta dotyczy także innych wydań audio, m.in. gazet i czasopism. Zdecydowana większość pozycji jest w języku angielskim.

