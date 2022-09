Spis treści: 01 Ile prądu pobiera ładowarka do telefonu?

02 Jaki jest koszt ładowania telefonu?

03 Jak oszczędzać na rachunku za prąd? Czy warto odłączać ładowarkę?

Ile prądu pobiera ładowarka do telefonu?

To, ile prądu pobiera ładowarka do telefonu, zależy od kilku zmiennych. Nie bez znaczenia są model telefonu, wielkość akumulatora i, co oczywiste, czas ładowania. Znacznie więcej prądu zużyją ładowarki oznaczone jako "Super Fast Charging", których moc wyjściowa to 25, a nawet 45 W.

Niemniej jednak nowoczesne ładowarki pobierają około 1,5 W. Chcąc sprawdzić dokładnie, ile prądu pobiera ładowarka do telefonu, należy obliczyć, jaką ilość energii zużywa ładowarka o mocy 1000 W przez godzinę.

Nowoczesne ładowarki pobierają 0,0015 kWh. Ile prądu pobiera ładowarka do telefonu? Dwie godziny ładowania to 0,0030 kWh, trzy godziny - 0,0045 kWh.

Jaki jest koszt ładowania telefonu?

Chcąc sprawdzić, jaki jest koszt ładowania telefonu, oprócz ilości pobranej energii, potrzebujemy również taryfę prądu i aktualną cenę za 1 kWh energii. W Polsce najbardziej popularna taryfa dla gospodarstw domowych to G11. Średnia cena za 1 kWh to 0,78 zł. Ostateczna stawka zależy od miejsca zamieszkania, jak i usług samego dostawcy.

Jaki jest koszt ładowania telefonu? Wiedząc, że trzy godziny ładownia to 0,0045 kWh, a średnia cena 1 kWh to 0,78 zł łatwo obliczyć, że jedno ładowania to 0,0035 zł. To bardzo niewiele. W skali roku koszt codziennego ładowania telefonu to niecałe 1,30 zł.

Jak oszczędzać na rachunku za prąd? Czy warto odłączać ładowarkę?

Trudno również odpowiedzieć dokładnie, ile prądu zżera ładowarka do telefonu, jeśli go nie ładujesz. Wszystko zależy od modelu ładowarki i na przykład badając model ładowarki Apple 5W wynika, że po odłączeniu smartfona zużycie jest albo tak małe, że nie można zbadać tego watomierzem, albo po prostu go nie ma.

Inne ładowarki pobierają prąd po odłączeniu telefonu w bardzo małych ilościach. Część z nich pobierają 0,1 W, czyli 0.0001 kWh. Jeżeli ładowarka jest podłączona do prądu przez 24 godziny, zużycie rośnie do 0,0024. Mnożąc przez średnią cenę za dobę nie odłączania ładowarki zapłacimy 0,0018 zł.

Ile prądu zżera ładowarka do telefonu, jeśli go nie ładujesz przez rok? Jak łatwo obliczyć, jeżeli przez cały rok ładowarka będzie podpięta, rachunek wyniesie 0,66 zł.

Wynik niewielki, mimo to warto oszczędzać na rachunku za prąd i odłączać ładowarkę. Zakładając, że przez cały rok milion osób w Polsce nie odłącza ładowarki po ładowaniu, domowe budżety tracą łącznie 660 tysięcy zł.



