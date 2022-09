Spis treści: 01 Jak włączyć Wi-Fi w telefonie?

02 Brak połączenia Wi-Fi w telefonie? Spróbuj zrestartować urządzenie

03 Dlaczego nie działa Wi-Fi w telefonie? Sprawdź działanie sieci

04 Dlaczego nie działa internet? Sprawdź, czy nie masz wirusa na telefonie

05 Czemu nie działa internet? Sprawdź poprawność danych

06 Brak połączenia z Wi-Fi w telefonie? Usuń zapisane sieci

07 Jak naprawić problem z Wi-Fi?

Jak włączyć Wi-Fi w telefonie?

Połączenie się z bezprzewodową siecią Wi-Fi możliwe jest na kilka sposobów. Dobrze jest znać więc sposoby na jego uruchomienie. Dzięki niemu możemy ograniczyć zużycie pakietu internetu wykupionego do naszej karty SIM. Aby włączyć Wi-Fi, należy wejść w Ustawienia. Tam zazwyczaj na samej górze pojawia się funkcja Wi-Fi. Gdy ją klikniemy, pojawi się ekran, na którym będziemy mogli włączyć usługę.

Istnieje jeszcze jedna, szybsza wersja na większości modeli smartfonów. Z poziomu ekranu głównego możemy dostać się paska szybkiego dostępu. Wystarczy przesunąć palcem od góry ekranu w dół. Rozwinie się tam szereg opcji. Wi-Fi oznaczone jest specjalną ikonką, taką samą, jaka widnieje w ustawieniach telefonu.

Reklama

Brak połączenia Wi-Fi w telefonie? Spróbuj zrestartować urządzenie

Często słyszymy w działach technicznych "proszę wyłączyć i włączyć urządzenie". Tego typu hasła stały się częściowo żartem, lecz restart telefonu w takiej sytuacji może pomóc. W zasadzie w dużej ilości przypadków pomaga.

Dlaczego? Jest to tylko sprzęt. Każdy sprzęt może się prędzej czy później zawiesić. Szczególnie jeśli rzadko kiedy wyłączamy telefon. Problem może pojawić się, gdy nie wyłączymy telefonu po aktualizacji lub modyfikacji plików.

Dlaczego nie działa Wi-Fi w telefonie? Sprawdź działanie sieci

Nie mamy dostępu do Wi-Fi. Upewnijmy się jednak, że jesteśmy jedynymi osobami z takim problemem. W przypadku sieci domowej bardzo łatwo to sprawdzić. Wystarczy zapytać innych lokatorów o to, czy problem jest też u nich. Może się okazać, że nasz telefon z problemem nie ma nic wspólnego. Dostęp do sieci bezprzewodowej nie może obyć się bez routera, więc należy zweryfikować jego działanie. Może się okazać, że urządzenie dostępowe przestało współpracować.

Zdjęcie Dlaczego WiFi nie działa na telefonie? Może się okazać, że router nie wysyła sygnału. / materiał zewnętrzny

Gorzej sytuacja prezentuje się w przypadku sieci publicznych. Nie poprosimy o restart routera. Możemy zgłosić problem, lecz najszybciej będzie przełączyć się w takich chwilach na transmisję danych.

Dlaczego nie działa internet? Sprawdź, czy nie masz wirusa na telefonie

Często problemy z Wi-Fi, jak i transmisją danych wynikają z zainfekowanych aplikacji na telefonie. Przez przypadek możemy pobrać na nasze urządzenie złośliwe oprogramowanie lub wirusa. Może nie wyłącza całkowicie opcji dostępu do sieci, lecz jest w stanie mocno ograniczyć jego działanie. Wszystko przez działania toczące się w tle. W takich sytuacjach dobrze będzie regularnie skanować telefon programem antywirusowym.

Czemu nie działa internet? Sprawdź poprawność danych

Zdarzają się sytuacje, w których w biegu potrzebujemy internetu. Uważamy, że proces połączenia przeszedł sprawnie, lecz wciąż jednak nie mamy dostępu. Należy w takiej sytuacji dokładnie sprawdzić nazwę punktu Wi-Fi oraz hasło, które wpisujemy. Musimy pamiętać, że wielkość znaków w haśle ma znaczenie. Próby połączenia się do nieodpowiedniej sieci lub nieodpowiednim hasłem nie dadzą nam żadnego efektu.

Brak połączenia z Wi-Fi w telefonie? Usuń zapisane sieci

Automatyczne łączenie się z siecią bezprzewodową jest wygodne. Nagle jednak nadejdzie sytuacja, w której nasz telefon nie będzie chciał nawiązać połączenia. Jak to jest możliwe? Może się okazać, że zostały zmienione ustawienia routera. Telefon przy zapamiętanej sieci wziąć będzie próbować logować się na starych danych, które sieć automatycznie odrzuci. Warto więc wtedy wejść w Ustawienia Wi-Fi. W opcjach wybranej sieci kliknąć opcję Zapomnij.

Po usunięciu sieci z listy zapisanych konieczne jest ponowne zalogowanie się do niej hasłem dostępowym.

Jak naprawić problem z Wi-Fi?

Jeśli żadna z powyższych opcji nic nie dała, może być to dużo poważniejszy problem. Restart, zapomnienie sieci, sprawdzenie opcji to tylko podstawy. Może się jednak okazać, że błąd leży w naszym sprzęcie. Połączenie z Wi-Fi przez telefon jest możliwe za pomocą wbudowanego modułu. Ten moduł może zostać uszkodzony na różne sposoby. Jeśli po wszystkich wspomnianych wcześniej przykładach nic nie chce działać, konieczna będzie konsultacja w serwisie .

***

Czytaj także:

iPhone 13 vs iPhone 13. Niewiele się zmieniło. Płacisz tylko za nowszy model?

Jak działa Internet w samolocie? Sieć WiFi na wysokości 12 kilometrów

55, 65, 75 cali. Ile to centymetrów i czy rozmiar telewizora ma znaczenie?