DuckDuckGo wprowadzi funkcję, która zwiększy prywatność użytkowników Androida

Nie jest żadną tajemnicą, że urządzenia z systemem iOS dużo lepiej chronią swoich użytkowników przed inwigilacją ze strony podmiotów trzecich ze względu na bardziej restrykcyjne zasady działania, jak brak możliwości pobrania aplikacji spoza oficjalnego sklepu Apple i zaawansowane zabezpieczenia. Nie oznacza to, że użytkownicy smartfonów z oprogramowaniem Android są zdani sami na siebie w walce z wielkimi korporacjami o swoje dane. DuckDuckGo pracuje nad funkcją, która zadba o prywatność użytkowników Androida.

DuckDuckGo ogłosił na blogu, że firma aktualnie rozwija narzędzia, które będą zapobiegać szpiegowaniu użytkownika przez aplikacje. Funkcja App Tracking Protection sprawi, że Google, Facebook i inne programy nie będą mogły zerkać do aktywności użytkownika w innych aplikacjach. Przedstawiciele firmy wyjaśniają, że aż 96 proc. darmowych aplikacji na Androida zawiera narzędzia do śledzenia użytkownika. 87 proc. pozyskanych w ten sposób danych trafia do Google, a 68 proc. do Facebooka. W ten sposób pozyskane dane trafiają do dziesiątek firm trzecich, które nie powinny mieć dostępu do takich informacji.

DuckDuckGo wykryje, kiedy inne programy zbierają informacje o aktywności użytkownika i będą blokować ten proces, bez szkody dla działania aplikacji. Jest to z pewnością ważny krok w kierunku ochrony prywatności internautów.