Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro - oba pomogą zadbać o nasze zdrowie, ale w góry lepiej zabrać lepszą wersję

Sprawa jest prosta - oba oczywiście służą jako standardowe zegarki elektroniczne, dzięki nim możemy łatwo monitorować stan naszego zdrowia (oczywiście z zachowanym zdrowym rozsądkiem, bo nie zastąpią nam konsultacji z lekarzem czy badań), ale zmierzymy nimi tętno, poziom natlenienia i ciśnienia krwi, EKG oraz poziom stresu. Użyjemy ich też do kontrolowania aktywności fizycznej czy jakości snu. Co ważne - mają też udoskonaloną funkcję wykrywania upadku oraz alarmowania bliskich. W takim razie, po co pojawił się Galaxy Watch5 Pro? Został on stworzony z myślą o amatorach aktywności plenerowych. Z założenia ma być bardziej wytrzymały, dłużej podziała, ale i nie powinien odstraszać wyglądem.

Reklama

Różnice techniczne

Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro różnią się przede wszystkim wykorzystanym materiałem. Jak już wiemy, jeden z nich ma być bardziej wytrzymały. I tak w wersji podstawowej do wyboru będziemy mieli zegarek z tarczą 40 mm (czarną, różowe złoto i srebrną) albo 44 mm (czarną, niebieską lub srebrną) z obudową z utwardzonego aluminium i paskiem sportowym. Galaxy Watch5 Pro jest natomiast dostępny w jednej wielkości - 45 mm, ale z obudową tytanową i paskiem sportowym z podkowiastą klamrą. W jego przypadku mamy za to dwie wersje kolorystyczne: czarną oraz szarą. Watch 5 ma o 13% większy akumulator od Watcha 4, natomiast Watch5 Pro aż o 60%. Wersja pro została też wyposażona w funkcję wymiany danych systemu GPS.

Techniczne cechy wspólne

W obydwu zegarkach zastosowano wyświetlacz Super AMOLED ze szkła szafirowego. Umieszczono w nich dwurdzeniowy procesor Exynos W920. Obie wersje mają łączność LTE, Bluetooth, WiFi, NFC i GPS. Skorzystamy z nich dzięki systemowi operacyjnemu Wear OS w wersji 3.5. Powinniśmy je także szybko naładować, co istotne w przypadku tego typu sprzętu. Jak też już wcześniej wspomniałam, zarówno Galaxy Watch5, jak i Galaxy Watch5 Pro ma zespół czujników bioaktywnych, czyli optyczny tętna, elektryczny serca i bioelektryczny impedancji, ale i akcelerometr, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny oraz czujnik światła.