Google Pixel 6 Pro - dostępna jest już pełna specyfikacja

Google nie jest dobre w utrzymywaniu sekretów. Firma organizuje specjalne wydarzenie w celu prezentacji smartfona Google Pixel 6 i 6 Pro. Tylko po co? Wszystkie informacje o urządzeniach są już publicznie dostępne. Specyfikacje smartfonów i ich zdjęcia udostępnił jeden ze sklepów z Wielkiej Brytanii.

Jak wcześniej mówiono, Pixel 6 Pro będzie korzystał z konfiguracji trzech kamer. Znajdzie się tam główny aparat 50 MP, który będzie zbierał o 150 proc. więcej światła niż w przypadku poprzedniej generacji. Dołączy do niego 48 MP teleobiektyw i 12 MP kamera ultraszerokokątna. Do tego pojawi się funkcja Magic Eraser, która pozwoli na usunięcie w całości poszczególnych obiektów na zdjęciu. Dodatkowo będzie można wypróbować kilka przydatnych narzędzi jak Face Unblur i Motion Mode. W przypadku Google Pixel 6 Pro możemy liczyć na czterokrotny zoom optyczny. Urządzenie uzyskało certyfikat wodoszczelności i pyłoszczelności IP68.

Twórcy przechwalają się, że Pixel 6 Pro będzie w stanie bez problemu przetrwać cały dzień na jednym ładowaniu. Wyświetlacz LTPO wspiera adaptacyjną częstotliwość odświeżania, która jest w stanie zejść nawet do 10 Hz, tak by użytkownik tego nie odczuł. W dodatku smartfona będzie można naładować do 50 proc. w 30 minut.

Oczywiście najciekawszy w nowym smartfonie Google jest jego procesor. Właśnie będziemy świadkami, jak po raz pierwszy chipset Tensor zostanie zaimplementowany do smartfona. Wstępnie wiadomo, że będzie on o wiele potężniejszy niż SoC stosowane w poprzedniej generacji. Co więcej, ma on być porównywalny do flagowych procesorów Samsunga i Qualcomma.

Google Pixel 6 i 6 Pro wyjdą z zaimplementowanym fabrycznie Androidem 12. Producent gwarantuje co najmniej pięcioletni okres wsparcia w postaci aktualizacji systemu i zabezpieczeń. Oficjalnie smartfony zostaną zaprezentowane 19 października podczas wydarzenia Pixel Fall Lanuch.