Huawei Nova 9 debiutuje dzisiaj w Polsce

Huawei już jakiś czas temu został zepchnięty na margines. Nie oznacza to jednak, że firma nie ma już nic ciekawego do pokazania. Swego czasu Huawei był pionierem wielu rozwiązań technologicznych. W ich obecnej sytuacji rozwijanie technologii na taką skalę, jak poprzednio nie jest już możliwe, lecz ich smartfony nadal potrafią pozytywnie zaskoczyć.

Dzisiaj oficjalnie został zaprezentowany Huawei Nova 9. Chińskie przedsiębiorstwo chwali się, że ich nowy smartfon posiada aparat i wyświetlacz na poziomie flagowca. Jeśli zatem Nova 9 nie jest flagowcem (a nie jest), to musiało się to odbyć kosztem innych parametrów. Rzeczywiście aparat fotograficzny 50 MP Ultra Vision potrafi zrobić naprawdę urodziwe zdjęcia. Nie przyrównałbym go jednak do dzisiejszych flagowców, choć na dobrą sprawę niewiele mu do nich brakuje w kwestii robienia zdjęć. Główny obiektyw wyróżnia zastosowanie dużego sensora o rozmiarze 1/1,56" oraz filtra w układzie RYYB, dzięki czemu rejestrowane jest o 40 proc. więcej światła w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB. Mówiąc prościej, zamieniono zielone piksele na żółte.

Równie ciekawie prezentuje się wyświetlacz. W tym przypadku możemy liczyć na wysokiej jakości ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który odwzorowuje paletę barw DCI-P3 i wyświetla ponad miliard kolorów. Krawędzie ekranu są mocno zaokrąglone, a smartfon charakteryzuje się minimalistycznym designem i ultra smukłą konstrukcją o szerokości 7,77 mm oraz wadze zaledwie 175 gramów.

Huawei Nova 9 trafi do sklepów 12 listopada. Smartfona można zamówić już teraz w ramach przedsprzedaży. Rekomendowana przez producenta cena detaliczna urządzenia wynosi 2299 zł.