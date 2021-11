Składane smartfony nadal są niszą, na której jest sporo miejsca do zagospodarowania. Prym wśród tego typu urządzeń wiodą telefony komórkowe Samsunga w postaci Flipów i Foldów. W tym roku byliśmy już świadkami premiery trzeciej generacji urządzeń składanych koreańskiego przedsiębiorstwa. To niespotykana systematyczność i konsekwencja w wypuszczaniu nowych składanych smartfonów wśród innych producentów tego typu urządzeń. Bardzo możliwe, ża Huawei spróbuje zdetronizować Samsunga, oferując wysokiej jakości model w niższej cenie.

Jak podaje IT Home, 25 listopada odbyło się spotkanie inwestorów firmy Zhaoli Technology, na którym podano informację, że przedsiębiorstwo rozpoczęło masową produkcję zawiasów do składanych smartfonów dla klienta. Nie sprecyzowano, która firma jest wspomnianym klientem, lecz eksperci uważają, że jest nim Huawei. To nie byłaby ich pierwsza próba zdobycia fanów w tym segmencie rynku. Już wcześniej chińskie przedsiębiorstwo wypuściło ciekawą, choć niesamowicie drogą serię Mate X.

Składane smartfony są obszarem, w którego rozwój inwestuje coraz więcej producentów urządzeń mobilnych. Głównym czynnikiem stopującym produkcję i powszechność tego typu urządzeń są ogromne koszty związane z ich wytwarzaniem. Sprawia to, że cena składanych smartfonów jest kosmicznie wysoka. Specyfikacja techniczna takich urządzeń rzadko kiedy może się równać z flagowymi telefonami czołowych producentów. To wszystko sprawia, że konsumenci traktują składane smartfony bardziej jako ciekawostkę technologiczną niż rzeczywiste urządzenie użytkowe.