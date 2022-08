Wielkimi krokami nadchodzi nowy system operacyjny na iPhone’y, czyli iOS 16. Obecnie udostępniona jest wersja iOS 16 beta 7, a jak ją zainstalować pisaliśmy w tym artykule, więc ci, którzy już teraz chcą poznać najnowszą odsłonę, mogą to zrobić w dowolnej chwili.

Nowości będzie sporo - jak to zwykle bywa, jedne będą bardziej przydatne, inne mniej i raczej żadna z nich nie odmieni naszego życia, ale to nie znaczy, że nie można ich docenić. Moją uwagę przykuło 7 konkretnych funkcji, których już nie mogę się doczekać.

Nowy ekran blokady

Wielokrotnie pytając użytkowników Androida o to, co tak bardzo cenią w tym systemie, otrzymywałam odpowiedź, że możliwość personalizowania. I to faktycznie jest coś, czego iOS-owi brakowało, przynajmniej do teraz. Oczywiście można było sobie zmienić tapetę, poukładać inaczej ikony aplikacji albo zmienić motyw na jasny lub ciemny, ale chodzi o coś więcej. Wraz z iOS-em 16 otrzymamy całkiem nowy ekran blokady, który dostosujemy tak, jak się nam będzie podobało. Zmienimy na nim font, jego kolor, dodamy widżety, a także wszelkie najważniejsze informacje. Stworzone przez nas ekrany zapiszemy i przełączymy w dowolnym momencie. Możemy też skorzystać z rozbudowanej galerii tapet. Nowy ekran blokady powinien być też bardziej przejrzysty, a to dzięki powiadomieniom, które będą się wyświetlały u dołu ekranu. Tam będą się też pokazywały wydarzenia na żywo, które pozwalają w czasie rzeczywistym śledzić np. status dostawy jedzenia.

Cofnięcie wysłania i edytowanie wiadomości

Przewiduję, że z cofania wysłania wiadomości nie będę korzystała często (niemniej dobrze, że będzie taka możliwość, gdybym w emocjach wysłała coś, czego 2 minuty później mogłabym żałować), ale edycja wiadomości to coś wspaniałego i brakuje mi jej wszędzie, gdzie jej nie ma. Korzystanie ze smartfona niemal bez myślenia, pisanie praktycznie bez patrzenia na klawiaturę, do tego może dojść autokorekta i pośpiech, a w wysłanych wiadomościach powstanie mieszanka wybuchowa. Na pomoc w takich sytuacjach przyjdzie właśnie edytowanie wiadomości. Będzie je można poprawić w ciągu 15 minut od momentu ich wysłania, a cofnąć w przeciągu 2 minut. Poprawimy je do 5 razy. Co jednak istotne i raczej trzeba o tym pamiętać przed tym, jak w przypływie odwagi napiszemy coś niemiłego, historia wszelkich zmian będzie widoczna dla odbiorców.

Duplikaty i ukryte zdjęcia

Nie tak dawno wyświetlił mi się komunikat, że na moim iCloudzie brakuje miejsca, w związku z czym synchronizacja zdjęć oraz wideo pomiędzy urządzeniami zostaje wstrzymana i muszę przyznać, że trochę mnie zmroziło. Oczywiście mogę wykupić dodatkowe miejsce w chmurze, ale raczej nie jest to opcja, na którą patrzę przychylnym okiem, dlatego przystąpiłam do działania. Przejrzenie galerii nie może być przecież trudne. Usiadłam zatem w fotelu... a potem zobaczyłam, że w galerii mam ponad 9 tysięcy elementów. O ileż łatwiejsze byłoby obejrzenie tego wszystkiego i wyselekcjonowanie tych rzeczy, które mają zostać, gdyby telefon wykrywał i oznaczał duplikaty - tym sposobem bardzo szybko pozbyłabym się np. 50 prawie tych samych ujęć zachodzącego słońca uchwyconego na maltańskiej plaży i oszczędziła sporo czasu. Zdjęcia z wakacji poczekają zatem na najnowszego iOS-a, w którym ta funkcja będzie dostępna.

Dodatkowo dobrą zmianą, choć drobną, będzie to, że album "Ukryte" będzie teraz zablokowany. Odblokujemy go za pomocą TouchID lub FaceID, a przypadkowy znajomy, któremu nasz telefon wpadnie w ręce, nie będzie miał możliwości zobaczenia jego zawartości.

Kopiowanie edycji zdjęć

To funkcja dość prosta i przyda się szczególnie tym, którzy lubią edytowanie zdjęć w telefonie. W iOS-ie 16 konkretne kroki edycji możemy skopiować, a następnie przenieść na dowolną fotografię w naszej galerii. Oczywiście nie zawsze będzie to dobre rozwiązanie ze względu na różnicę oświetlenia itp., ale jeśli robimy więcej niż jedno zdjęcie konkretnej rzeczy, w tym samym miejscu, w takich samych warunkach, ta funkcja przyspieszy naszą pracę.

Wycinanie obiektu z tła

Najlepsze (według mnie) zostawiłam na koniec. Mowa o wycinaniu obiektu z tła - ma to działać tak, że gdy dłużej przytrzymamy jakiś element na zdjęciu (np. psa), to sztuczna inteligencja sama go wytnie, a my będziemy mogli go wkleić w dowolne miejsce, np. do wiadomości czy maila. Prawdopodobnie nie będzie to działało perfekcyjnie, sama czynność jest dość trudna, a i niektóre ujęcia mogą być bardziej wymagające, biorąc pod uwagę choćby niższy kontrast na zdjęciu, ale trzymam kciuki za to, aby funkcja sprostała oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.