iOS 17 dostępny dla wszystkich. Dla kogo aktualizacja i co nowego wnosi?

Apple zaprezentowało system iOS 17 w czerwcu. Nastąpiło to w trakcie keynote otwierającego WWDC 23. W zeszłym tygodniu na konferencji, gdzie pokazano światu nowe iPhone'y 15, firma ujawniła dokładny termin premiery oprogramowania. Tym jest 18 września, czyli dziś. Aktualizacja stała się właśnie ogólnodostępna. Zobaczmy, co warto wiedzieć przed instalacją nowego oprogramowania.

Aktualizacja iOS 17 dla tych modeli iPhone'ów

Apple co jakiś czas pozbawia wsparcia starsze telefony. Nie inaczej jest wraz z iOS 17, gdzie z listy kompatybilnych urządzeń zniknęły kolejne urządzenia. Tym razem są to modele 7 i 7 Plus oraz X z 2017 r. Kto więc może instalować nowe oprogramowanie? Aktualizacja jest kompatybilna ze wszystkimi telefonami z logo nadgryzionego jabłka począwszy od iPhone'ów Xs, Xs Plus oraz Xr z 2018 r. Właściciele starszych smartfonów muszą obejść się smakiem.

Co nowego w uaktualnieniu

Aktualizacja iOS 17 to duże uaktualnienie oprogramowania dla iPhone'ów i dlatego nie brakuje tu nowości. Poniżej widzicie fragment pochodzący z oficjalnego wykazu zmian udostępnionego przez Apple.

"System iOS 17 przynosi duże zmiany w aplikacjach Telefon, Wiadomości i FaceTime, zapewniające nowe sposoby wyrażania siebie podczas komunikacji. Tryb czuwania wyświetla pełnoekranowy widok prezentujący różne informacje w wyraźnej formie zaprojektowanej z myślą o widoczności z daleka, gdy iPhone znajduje się w orientacji poziomej i jest podłączony do zasilania. Funkcja AirDrop ułatwia udostępnianie treści i łączenie się z osobami w pobliżu, a także dodaje funkcję NameDrop do udostępniania kontaktów. Ulepszona klawiatura umożliwia szybsze i łatwiejsze wprowadzanie tekstu. System iOS 17 zawiera także uaktualnienia widżetów, Safari, Muzyki, AirPlay i nie tylko."

W rzeczywistości oficjalny wykaz zmian jest znacznie dłuższy i możecie go podejrzeć na własnym telefonie w opisie aktualizacji. My skupmy się na tych najważniejszych nowościach, do których należy zaliczyć nowy tryb czuwania prezentujący informacje na ekranie w trakcie ładowanie smartfona i gdy nie jest on użytkowany. Następnie mamy spersonalizowane plakaty dla naszych kontaktów w aplikacji Telefon. Jest też mnóstwo nowości w aplikacjach Wiadomości obejmujących naklejki i nie tylko, FaceTime czy Safari. Warte uwagi są także interaktywne widżety czy udoskonalenia dla AirDrop, w tym NameDrop, co pozwala na łatwe wymieniane kontaktów (poprzez zbliżenie do siebie dwóch urządzeń) z użyciem iPhone'ów oraz zegarków Apple Watch.

Warto dodać, że iOS 17 nie wprowadza wszystkich z nowości zaprezentowanych przez Apple w czerwcu na WWDC 23. Część z nowych funkcji pojawi się później i zostaną one dodane wraz z pomniejszymi uaktualnieniami z numerkami 17.1, 17.2 etc. Wśród nich znajdzie się nowa aplikacja Dziennik, wspólne edytowanie playlist w aplikacji Muzyka czy możliwość przesyłania plików poprzez AirDrop z wykorzystaniem internetu.

Jak zainstalować nowe oprogramowanie

Zanim zabierzecie się za instalację iOS 17, to najpierw zwróćcie uwagę na dwa istotne czynniki. Pierwszym jest wolne miejsce w pamięci iPhone'a. Jeśli macie ją przepełnioną, to instalacja iOS 17 może zakonczyć się niepowodzeniem. Ewentualnie telefon zwolni miejsce poprzez usunięcie części z aplikacji, które to potem zostaną ponownie zainstalowane. Druga rzecz to kopia zapasowa. Pewnie cały proces instalacji przebiegnie bez problemów, ale jak to mówią... lepiej dmuchać na zimne. Dlatego warto wykonać backup i można to zrobić poprzez chmurę iCloud lub lokalnie na dysku komputera, do którego smartfona należy podłączyć kablem USB. To też o tyle ważne, gdybyście chcieli zrezygnować z iOS 17 (na przykład z powodu błędów wieku niemowlęcego) i powrócić do poprzedniej wersji oprogramowania w postaci iOS 16.

Jeśli jesteście już gotowi na instalację iOS 17, to jest to bardzo proste. W tym celu należy udać się na iPhonie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili telefon sprawdzi dostępność nowej wersji oprogramowania. Następnie należy ją pobrać i potem zainstalować, co będzie wiązało się z ponownym uruchomieniem smartfona. Instalacja będzie możliwa dopiero wtedy, gdy urządzenie ma baterię naładowaną w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc. i jest podłączone do ładowarki.

Z instalacją warto jednak trochę się wstrzymać. Raczej nie zalecamy robić tego od razu w poniedziałek po 19:00. Historia pokazała, że w przeszłości dochodziło do problemów, które to nawet powodowały "uceglanie" telefonów. Te potem trzeba było przywracać z wykorzystaniem komputera i iTunes. Dlatego warto te kilka godzin się wstrzymać oraz zobaczyć, czy w sieci nie pojawiają się informacje o poważnych błędach zgłaszanych przez użytkowników. Jeśli nie, to pewnie nie trzeba będzie dłużej wstrzymywać się z instalowaniem i można śmiało rozpocząć proces migracji do nowej wersji.

Apple udostępnia też inne aktualizacje

Dzisiejsza premiera iOS 17 to nie wszystko. Użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka mają do zaktualizowania znacznie więcej urządzeń. Dziś Apple udstępniło także uaktualnienia iPadOS, tvOS oraz nowy software dla HomePodów z numerkami 17 oraz watchOS 10 dla smartwatchy, które też są dużymi aktualizacjami oprogramowania. Nieco dłużej będą musieli poczekać właściciele Maców. Premiera systemu macOS Sonoma ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Wtedy użytkownicy komputerów z logo jabłka również otrzymają liczne nowości, które Apple też zapowiedziało w trakcie czerwcowego keynote.