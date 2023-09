Tylko iPhone ma te funkcje. Zrezygnujesz z Androida?

Spis treści: 01 Android czy iOS - co wybrać?

02 GarageBand - apka dla wszystkich muzyków

03 iMessage - powód do zakupu iPhone'a?

04 Edycja filmów z iMovie

05 Kondycja baterii w iOS to prosta sprawa

06 Camera+ Legacy - najlepszy edytor zdjęć?

Android czy iOS - co wybrać?

Chcąc kupić nowy telefon, wybieramy poniekąd nie tylko model, ale i system operacyjny. O ile niemal wszyscy producenci oferują urządzenia z Androidem, tak Apple od początku tworzy telefony z autorskim systemem iOS. Który z nich jest lepszy? To pytanie, na które nie można odpowiedzieć w prosty sposób. Wybór między iPhone'm a Androidem to w dużej mierze kwestia naszych preferencji.

iOS z pewnością daje nam możliwość tworzenia genialnego ekosystemu z innymi sprzętami od Apple. W przypadku Androida mamy o wiele większy wybór, jeżeli chodzi o producentów sprzętu. Możemy korzystać z Samsungów, Xiaomi, OnePlus i wielu innych. No i cena - nie da się ukryć, że nowy i dobry telefon z Androidem kupimy nawet za 1000 czy 1500 zł. A czy jest coś, czego Androidowi brakuje? Zdecydowanie - oto najlepsze funkcje iOS, których nie ma system od Google.

GarageBand - apka dla wszystkich muzyków

Urządzenia od Apple nadają się idealnie do tworzenia i nagrywania własnej muzyki. Wszystko dzięki darmowej aplikacji GarageBand. Program zawiera praktycznie wszystko to, czego potrzebuje domorosły artysta do nagrywania dźwięku. W apce znajdziemy wiele funkcji do masteringu, nie brakuje też efektów gitarowych czy tworzenia swoich własnych podkładów.

Jedyne, co musimy zrobić, to np. podpiąć swój własny instrument. Można to zrobić przy pomocy interfejsu. Apka działa nie tylko na iOS, bo bez problemu ściągniemy ją również na MacBooka.

iMessage - powód do zakupu iPhone'a?

Dla wielu użytkowników smartfonów iMessage to ostateczny argument za tym, aby wejść w posiadanie telefonu od Apple. iMessage nie ma na Androidzie, a opcja ta cieszy jedynie użytkowników iPhone'ów. O co w ogóle chodzi z tymi dziwnymi wiadomościami? Jest to coś w rodzaju znanym nam komunikatów SMS, ale w wydaniu iście wyjątkowym.

Apple chwali się, że wiadomości iMessage są szyfrowane i w pełni bezpieczne. To jednak nie jedyna cecha tej opcji, bo najważniejsze jest to, żę użytkownicy sprzętu Apple (iPhone, iPad, MacBook etc.), mogą przesyłać je za pomocą sieci Wi-Fi. Niepotrzebny jest w tym wypadku żaden pakiet od operatora - ten wymagany jest do korzystania z SMS-ów.

Edycja filmów z iMovie

Apple słynie z tego, że do swoich urządzeń dostarcza pakiet genialnych aplikacji kreatywnych. Był GarageBand, czas na iMovie. Jak wskazuje nazwa aplikacji, chodzi oczywiście o edycję filmów na naszym telefonie. Można stwierdzić, że przecież takcih apek jest wiele, prawda? Tak, jednak to właśnie iMovie jest jedną z najlepszych na rynku.

Nagrywanie, edytowanie i udostępnianie - do tego multum darmowych szablonów, które możemy wykorzystać do stworzenia własnego filmu. Jeżeli GarageBand pozwala na rozpoczęcie kariery muzycznej, tak iMovie może pomóc nam odkryć w sobie żyłkę filmowca. To prawdziwy majstersztyk, jeżeli chodzi o kreator i najlepszy edytor wideo na iPhone. Czy na Androidzie znajdziemy jakiś substytut? Pewnie tak, ale na pewno nie za darmo.

Kondycja baterii w iOS to prosta sprawa

Bateria to kluczowy element smartfona, bez którego korzystanie z urządzenia byłoby niemożliwe. Nic dziwnego, że zależy nam na dobrej kondycji ogniwa, które napędza wszystkie podzespoły. Aby sprawdzić kondycję baterii na Androidzie, musimy skorzystać ze specjalnego hasła wpisywanego w menu telefonu. Przyznacie, że to niezbyt intuicyjne rozwiązanie.

Apple udostępnia swoim użytkownikom najbardziej oczywistą funkcję, jaką można sobie tylko wyobrazić. Kondycja baterii w iOS to widoczny element ustawień baterii. Możemy sprawdzić cykle z użycia (to akurat nic rewolucyjnego), jak i procentowy wykaz tego, ile naszej oryginalnej pojemności pozostało w ogniwie. To przydatna informacja choćby wtedy, gdy chcemy sprzedać nasz telefon.

Camera+ Legacy - najlepszy edytor zdjęć?

Producenci telefonów z Androidem prześcigają się w ładowaniu kolejnych megapikseli, a Apple... Cóż, telefony z rodziny iPhone mają dostęp do prawdopodobnie najlepszej aplikacji do edycji zdjęć. Camera+ Legacy pozwala na zaawansowaną obróbkę mobilnych fotografii, na dodatek to wcale nie jest tylko edytor zdjęć.

Omawiana aplikacja może całkowicie zastąpić domyślny program do robienia zdjęć. Zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu dodatkowo wzmacniają podzespoły naszego iPhone'a, dzięki czemu produkowane obrazki są jeszcze lepsze. Niby zamiennik, ale robi to naprawdę dobrze.