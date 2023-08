Apple pomału szykuje się do wrześniowej konferencji, gdzie zaprezentuje nowe produkty. Wśród nich będą cztery nowe smartfony z serii iPhone 15, które m.in. dostaną USB C. Masowa produkcja nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka rozpoczęła się wcześniej w tym miesiącu. Tymczasem dochodzą nas słuchy, że zostanie ona nieco ograniczona względem wcześniejszych prognoz. Z czego to wynika?

Apple zetnie produkcję modeli iPhone 15 z dwóch powodów

Informacje na temat ograniczonej produkcji iPhone'ów 15 prognozuje analityk Jeff Pu z firmy Haitong International Securities. Twierdzi on, że do końca tego roku linie produkcyjne opuści około 77 mln nowych telefonów z iOS. To o 6 mln mniej w porównaniu do wcześniejszej prognozy, gdzie zakładano 83 mln sztuk.

Pu uważa, że mniejsza produkcja iPhone'ów 15 ma wynikać z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy łańcuchów dostaw, gdzie mogą występować pewne ograniczenia obejmujące wybrane komponenty. Tutaj wymienia przede wszystkim nowe sensory Sony, tytanowe elementy obudowy dla modeli Pro oraz wyświetlacze z cieńszą ramką.

Drugi powód związany jest z popytem oraz plotkami na temat podwyżek cen. Analityk twierdzi, że u części klientów może to wpłynąć na zmianę decyzji zakupowych i nie będą oni chcieli kupić nowego telefonu za większe pieniądze. Przecieki mówią o tym, że droższe iPhone’y 15 Pro mają podrożeć nawet o 100 dol., co na terenie wielu rynków spowoduje większe podwyżki. W Polsce sięgające kilkuset złotych, gdzie w kraju już teraz musimy płacić za sprzęty z logo nadgryzionego jabłka naprawdę niemało. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w trakcie wrześniowej konferencji, na której zostaną podane ceny.

Premiera we wrześniu

Apple zaprezentuje smartfony iPhone 15 w przyszłym miesiącu. Plotki mówią o terminie 12 września, ale producent na razie go nie potwierdził. Jeśli data jest prawdziwa, to firma zapowie najbliższą konferencję na początku przyszłego miesiąca. Przedsprzedaż nowych telefonów z iOS ma rozpocząć się 15 września. Tydzien później smartfony powinny trafić do sklepów.