iPhone 15 wprowadza istotne zmiany obejmujące baterię

Apple zaprezentowało smartfony iPhone 15 w zeszłym tygodniu. Obecnie trwa przedsprzedaż telefonów, których ceny nie są niskie. Rynkowy debiut odbędzie się w piątek. Sporo istotnych zmian przygotowano z myślą o bateriach. Na co mogą liczyć właściciele nowych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka?

Bateria modeli iPhone 15 z ładowaniem do 80 proc.

iPhone 15 wprowadza w ustawieniach akumulatora nową opcję związaną z kondycją baterii. Do tej pory zoptymalizowane ładowanie polegało na optymalnym doładowywaniu baterii powyżej 80 proc. Teraz Apple postanowiło wprowadzić istotną nowość. Tą jest brak możliwości naładowania akumulatora ponad ten stan. Włączenie tej opcji spowoduje, że bateria nie będzie mogła w ogóle być ładowana powyżej 80 proc. W konsekwencji powinno to znacząco wpłynąć na poprawę żywotności ogniwa.

Tak więc w przypadku smartfonów z serii iPhone 15 użytkownicy mają w ustawieniach baterii do wyboru trzy różne opcje. Są to:

Zoptymalizowane ładowanie baterii

Limit 80 proc.

Brak

Warto dodać, że takie ustawienie zostało odkryte już wcześniej w kodzie systemu iOS 17. Znalazł je badacz oprogramowania Steve Moser.

Smartfonem naładujesz inne urządzenie

iPhone 15 wprowadza także złącze USB C, którym Apple podmieniło stary port Lightning. Zastanawialiście się nad tym, co stanie się po podłączeniu do telefonu kablem USB innego urządzenia? Okazuje się, że będzie ono mogło być ładowane, co potwierdzili testerzy nowych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Istotną nowością jest także licznik cykli baterii. Apple wcześniej taką informację prezentowało w MacBookach. Teraz liczba cykli akumulatora będzie też wyświetlana w telefonach z logo nadgryzionego jabłka. Informację na ten temat można znaleźć udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i To urządzenie...