iPhone 16 otrzyma nowy przycisk. Apple ma kolejny pomysł

Apple w smartfonach iPhone 15 Pro pozbyło się dotychczasowego włącznika i w zamian umieściło w telefonach nowy przycisk akcji. Wygląda na to, że to nie koniec planów giganta z Cupertino związanych z eliminacją starszych przycisków. W drodze jest kolejny, który mamy zobaczyć w przyszłorocznych modelach iPhone 16.

iPhone 16 otrzyma nowy przycisk pojemnościowy

Co wiemy o nowym przycisku mającym pojawić się w modelach iPhone 16? Będzie on pojemnościowy, a więc nie ma być wciskany do środka jak dotychczasowe. W firmie nazywany jest przyciskiem przechwytywania i wiemy, że powstaje pod nazwą kodową Project Nova.

Nowy przycisk znajdzie się po tej samej stronie bocznej ramki, co nowy akcji. Ma zostać umieszczony nieco niżej — w miejscu, gdzie w nowszych telefonach znajduje się wycięcie mmWave, które to zostanie przeniesione na przeciwną stronę. Obecnie trwają wewnętrzne testy nowego rozwiązania. Zostanie ono powiązane z silniczkami haptycznymi i wiemy, że ma reagować na siłę nacisku.

Źródło informacji twierdzi, że nowy przycisk pojemnościowy ma być jednym z głównych punktów marketingowych smartfonów iPhone 16, a więc Apple zapewne będzie w materiałach reklamowych podkreślać jego możliwości. Tak jak obecnie robi z kontrolką akcji.

Premiera nowych telefonów Apple dopiero za rok

Na modele iPhone 16 trochę sobie jeszcze poczekamy. Debiut odbędzie się dopiero we wrześniu 2024 r., a więc za niespełna rok. Do tego czasu nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka będą obiektem całego mnóstwa przecieków.

Spodziewajmy się ponownie czterech nowych smartfonów. Topowym modelem ma być iPhone 16 Ultra, który zastąpi w ofercie dotychczasowe wersje z dopiskiem Pro Max. W droższych telefonach znajdziemy chip A18 Pro, a w tańszych A17 z tegorocznych modeli Pro. Poza tym spodziewajmy się udoskonalonych aparatów fotograficznych. Plotki mówią o tym, że w wersjach Pro znajdzie się nowy sensor z 48-megapikselowym czujnikiem, który ma współpracować z obiektywem ultraszerokokątnym. Na pewno nie zabraknie także wielu innych ulepszeń dla kamery.