Najnowszy iPhone możliwy do wymiany co 2 lata w najlepszej sieci 5G Plusa

Plus, jako jedyny operator telekomunikacyjny na polskim rynku, wprowadza program, w ramach którego będzie można kupić iPhone w niskich ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model.

Wystarczy wybrać dowolny abonament i iPhone w umowie na 36 rat. Po spłaceniu 24 z 36 rat, klient będzie mógł zdecydować co chce dalej zrobić:

1. nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wziąć nowy iPhone z nową umową. Zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania,

2. spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.

Obecni klienci Plusa, którzy przedłużają swoją umowę abonamentową, nie zapłacą opłaty początkowej za iPhone. Jeśli zdecydują się na jeszcze dodatkowy abonament z iPhone, ten kolejny dostaną za 1 zł na start. Nowi abonenci zapłacą nie więcej niż 10% wartości smartfona na start. Reszta będzie rozłożona na raty

W Plus WYMIANIA będzie można wymieniać swój iPhone na najnowszy co 2 lata, oszczędzając nawet 33% wartości urządzenia. Oferta dotyczy całego portfolio iPhone dostępnego w Plusie.

Sprytny sposób na najnowszy iPhone - ponad 1600 zł zostaje w kieszeni

Obecni klienci Plusa przedłużający umowę i wybierający np. iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA bez opłaty początkowej, po obligatoryjnych 24 ratach w wysokości 148,60 zł miesięcznie i anulowaniu ostatnich 12 rat, zapłacą za urządzenie łącznie 3566,40 zł. Decydując się na wymianę urządzenia oszczędzą tym samym 1782,60 zł. Dla porównania, w przypadku tradycyjnej umowy ratalnej na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus WYMIANA) rata wyniosłaby 222,89 zł/mies.

Nowi klienci Plusa, którzy wybiorą np. iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA z opłatą początkową, po 24 ratach zapłacą łącznie 3744,27 zł. Wybierając wymianę urządzenia na nowszy model oszczędzą w ten sposób 1604,64 zł. Miesięczna rata wyniesie jedynie 133,72 zł/mies., a po 24 ratach będą mogli wymienić swój smartfon na nowszy model. Dla porównania, w przypadku tradycyjnych rat 0% na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus WYMIANA) wysokość raty kształtowałaby się na poziomie 200,58 zł/mies.

Pełna lista urządzeń Apple dostępnych w Plusie

Smartfony iPhone będą dostępne w sprzedaży w salonach oraz na stronie internetowej Plusa. Ponadto, w ofercie dostępne będą także wybrane modele bezprzewodowych słuchawek AirPods. W kolejnych miesiącach lista dostępnych urządzeń marki Apple będzie poszerzana.

· iPhone 11 64GB

· iPhone 12 mini 64GB

· iPhone 12 64GB

· iPhone 12 128GB

· iPhone 13 mini 128GB

· iPhone 13 128GB

· iPhone 13 256GB

· iPhone 13 512GB

· iPhone 13 Pro 128GB

· iPhone 13 Pro 256GB

· iPhone 13 Pro 512GB

· iPhone 13 Pro 1TB

· iPhone 13 Pro MAX 128GB

· iPhone 13 Pro MAX 256GB

· iPhone 13 Pro MAX 512GB

· iPhone 13 Pro MAX 1TB

· iPhone SE 2022 64GB

· AirPods 2.generacji

· AirPods 3.generacji

· AirPods Pro z MagSafe

Osoby zainteresowane zakupem iPhone w Plusie mogą zapisać się na listę chętnych na stronie plus.pl/iphone.

Dodatkowo, w celu zwiększenia poziomu ochrony przed nieprzyjemnymi sytuacjami związanymi z uszkodzeniem smartfona, będzie można zdecydować się na opcjonalną usługę Serwis Urządzenia Premium. Usługa w cenie 20 zł na 30 dni pozwala na skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w sieci Plus raz w roku.

Wsparcie techniczne iPhone w Plusie

Smartfony iPhone używane przez klientów w sieci Plus są wspierane technicznie przez Apple. Lista certyfikowanych na ten moment funkcji wygląda następująco:

· 5G,

· eSIM,

· FaceTime over Cellular,

· LTE,

· Personal Hotspot.

Sieć 5G Plusa obsługują wszystkie modele iPhone z serii 12 i 13 oraz iPhone SE (3-ciej generacji). Dodatkowo, we wszystkich modelach uproszczona została konfiguracja ustawień MMS oraz Hotspot’u osobistego.

Dla poprawnego działania 5G oraz innych certyfikowanych usług w sieci Plus należy zaktualizować system iOS do wersji 15.4 oraz ustawienia operatorskie.