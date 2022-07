iPhone znaleziony po 10 miesiącach w rzece działa i ma się dobrze

Przemysław Bicki Mobile

To może być historia przypominająca historię listu, odnalezionego dryfującego wiele lat w szklanej butelce po morzu. Tym razem mamy do czynienia z czymś, co z pozoru nie powinno przetrwać w wodzie dłużej, niż kilkanaście minut. Z rzeki został wyłowiony iPhone, które spędził tam 10 miesięcy. Właściciel, kiedy go odzyskał, był w lekkim szoku.

Zdjęcie Zatopiony na 10 miesięcy iPhone / Miguel Pacheco / Facebook