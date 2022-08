Niedawno została udostępniona nowa wersja iOS-a 16 beta. Wraz z nią smartfony zyskały nową (ale nie do końca) opcję - pokazywanie poziomu naładowania baterii.

Kiedyś było to już widoczne na ekranach tych urządzeń, a procent pokazywał się obok ikony baterii. Zrezygnowano z tej opcji raz z premierą iPhone’a X, ponieważ po prostu brakowało miejsca z powodu notcha. Aby sprawdzić stan naładowania baterii w nowych smartfonach, trzeba było przesunąć palcem po ekranie, by otworzyć centrum sterowania - wyświetla się on właśnie obok ikony baterii.

Nie ma co się oszukiwać, ta opcja zdecydowanie nie jest konieczna do użytkowania telefonu. To znaczy kłopotliwym byłoby, jeśli nie dałoby się nigdzie odczytać poziomu naładowania baterii, ale skoro nadal było to dostępne, to nie ma co wybrzydzać. Mimo tego to całkiem dobrze, że Apple postanowiło opcję przywrócić, wątpliwe jest jedynie tego wykonanie.

Liczba wskazująca procent naładowania pojawia się teraz na ikonie baterii. Co istotne - nie zmienia się, czyli nie maleje jej wypełnienie, jak było dotychczas. To sprawia, że jeśli nie jesteśmy uważni, to patrząc szybko na telefon, możemy wywnioskować, że bateria jest cały czas całkowicie naładowana, a tymczasem wyświetlana wartość może wskazywać 15%.

Wiele do życzenia pozostawia także czytelność przedstawionych informacji - napis jest mały, na niewielkiej ikonie baterii, a jeśli użyjemy jasnej tapety, to możemy mieć po prostu problem z odczytaniem danych, zwłaszcza w wymagających warunkach, jak np. w ostrym świetle słonecznym.

Nie wszystkie iPhony wyświetlają poziom naładowania

Możliwe jednak, że nie wszystkie telefony tę opcję dostaną. Obecnie nie jest ona dostępna na iPhonie 11, iPhonie 12 mini oraz iPhonie 13 mini. Jest szansa, że to się zmieni przy następnej wersji beta lub oficjalnej premierze iOS-a 16, ale tego dowiemy się w przeciągu dwóch miesięcy.

Ta opcja nie jest włączona domyślnie

Jeśli zainstalowaliście iOS 16 Beta 5, ale nie widzicie na swoim ekranie wskaźnika procent baterii, nie martwcie się. Ta opcja po prostu nie jest włączona domyślnie. Aby ją uruchomić, musimy wejść w Ustawienia > Bateria i tam wskazać odpowiednią funkcję.