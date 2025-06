W badaniu wzięło udział 813 norweskich pracowników, z których część doświadczała objawów wypalenia. Naukowcy poprosili uczestników o wskazanie głównych źródeł stresu i wyczerpania emocjonalnego. Wyniki mogą zaskakiwać, bo tylko 27,7 proc. osób z objawami wypalenia uznało pracę za główną przyczynę swojego stanu. Reszta? Źródła były różnorodne, od problemów rodzinnych, przez kwestie zdrowotne, po obawy finansowe czy osobowościowe tendencje do zamartwiania się. Psycholog Renzo Bianchi z NTNU podkreśla:

Wypalenie to nie tylko efekt przeciążenia zawodowego. To chroniczny stres życiowy, który przybiera formę depresyjnego wyczerpania.

Praca to tylko fragment układanki

Badacze z NTNU twierdzą, że wypalenie to znacznie szerszy problem, który dotyka ludzi niezależnie od zawodu i miejsca zatrudnienia. Może być napędzane przez ogólny styl życia, osobowość (np. skłonność do lęku) czy brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Co ciekawe, choć wypalenie najczęściej wiąże się z kontekstem zawodowym, niektóre aspekty pracy, jak brak wsparcia ze strony współpracowników czy niepewność zatrudnienia, były silniej powiązane z ogólnym stresem psychicznym niż z samym wypaleniem.