Jak uruchomić ładowanie indukcyjne i naładować baterię w telefonie?

Ładowarka indukcyjna służy do bezprzewodowego ładowania baterii w telefonach, zegarkach czy słuchawkach, jeśli są one wyposażone w taką funkcję. Działa ona na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, przekazując energię elektryczną z ładowarki do urządzenia za pośrednictwem pola magnetycznego. Wystarczy położyć urządzenia na ładowarce indukcyjnej i czekać...

Zdjęcie Jak działa ładowarka indukcyjna i bezprzewodowe ładowanie baterii w telefonie? / 123RF/PICSEL