Spis treści: 01 Co nowego znajdziemy w Androidzie 13?

02 Na jakich urządzeniach można zainstalować Androida 13 Beta?

03 Ostrzeżenie przed instalacją

04 Jak zainstalować Android 13 Beta na swoim urządzeniu

05 Premiera oficjalnej wersji systemu Android 13

Co nowego znajdziemy w Androidzie 13?

Android 13 Beta 4 już jest! Nowa wersja deweloperskiego systemu jest od niedawna możliwa do pobrania. Sprawa nie jest prosta, ale o tym za chwilę. Niestety nie wiemy jeszcze, co dokładnie będzie oferował nowy system. Na pewno możemy się spodziewać ulepszenia stabilności, wydajności oraz poprawienia błędów. Powinna też zostać rozwinięta współpraca pomiędzy urządzeniami - Android 13 miałby swobodnie współpracować z Windowsem 11 oraz Chrome OS. Reszta pozostaje tajemnicą, na której rozwiązanie musimy jeszcze trochę poczekać. Już teraz jednak niektórzy mogą dołączyć do ekipy mającej wkład w ostateczny wygląd przyszłej wersji Androida 13.

Reklama

Na jakich urządzeniach można zainstalować Androida 13 Beta?

Wersja beta systemu Android 13 jest dostępna jedynie na wybranych urządzeniach firm:

ASUS,

Google Pixel,

Lenovo,

Nokia,

OnePlus,

Oppo,

realme,

Sharp,

Tecno,

Vivo

Xiaomi,

oraz ZTE.

To, czy mamy możliwość zainstalowania nowej wersji na naszym urządzeniu, sprawdzimy na stronie internetowej Androida 13 Beta.

Ostrzeżenie przed instalacją

Jak każdy system w wersji deweloperskiej, również Android 13 Beta może zawierać błędy. Mogą one negatywnie wpłynąć na działanie telefonu oraz konkretnych aplikacji. Dlatego też niesamowicie istotne jest zapisanie kopii zapasowej urządzenia, najlepiej na komputerze, aby w łatwy sposób mieć do niej dostęp oraz by przypadkiem nie została nadpisana przez nową wersję systemu. Betę instalujemy na własną odpowiedzialność i musimy być świadomi ryzyka, jakie podejmujemy.

Jak zainstalować Android 13 Beta na swoim urządzeniu

Wchodzimy na stronę internetową Androida 13 Beta. Z listy po lewej stronie wybieramy opcję Get Android 13. Wybieramy odpowiednio: Get Android 13 on a Pixel device lub Get Android 13 Beta on a partner device. W przypadku urządzeń Pixel możemy według instrukcji albo ręcznie zainstalować system, albo skorzystać z Android Flash Tool. Jeśli chodzi o inne telefony biorące udział w programie, należy wejść w zakładkę Android 13 Beta devices i wybrać z listy markę naszego urządzenia. Następnie trzeba postępować z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Premiera oficjalnej wersji systemu Android 13

Finalna, oficjalna wersja systemu powinna pojawić się już w sierpniu tego roku. Mówi się, że pierwszym telefonem z zainstalowanym Androidem 13 prawdopodobnie będzie Pixel 7, a następnie możemy się spodziewać innych, nowych urządzeń z fabrycznie zainstalowaną najnowszą wersją systemu.