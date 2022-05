Spis treści: 01 iPhone 14. Czy nadal będą cztery modele?

02 Czy iPhone 14 będzie miał większy ekran?

03 Czy iPhone 14 będzie bez karty SIM?

04 Czy iPhone 14 będzie droższy?

05 Jaki będzie aparat fotograficzny w iPhone 14? Tu będą duże zmiany

We wrześniu 2021 odbyło się wydarzenie, na którym oficjalnie został zaprezentowany iPhone 13, flagowiec Apple. Było to przedłużenie wieloletniej tradycji firmy, która ma w zwyczaju pokazywać swoje nowe urządzenia właśnie w tym okresie roku. Powoli zbliżamy się już do premiery kolejnych flagowców Apple i już pojawią się pierwsze informacje o iPhone'ach i iPhone'ach 14 Pro. Czy Apple może jeszcze czymś zaskoczyć?

iPhone 14. Czy nadal będą cztery modele?

Kilka miesięcy po premierze iPhone’a 13 i pierwszych wynikach sprzedażowych najnowszych modeli, pojawiła się informacja o tym, że Apple w następnym roku zrezygnuje z produkcji serii mini.

Powodem tej decyzji ma być słaba sprzedaż tych urządzeń.

Nie oznacza to jednak, że seria 14 będzie uboższa o jeden model. Analityk Ming Chi-Kuo wskazuje, że Apple nadal wypuści cztery modele, lecz będą miały one wyłącznie dwa rozmiary.

Czy iPhone 14 będzie miał większy ekran?

Wielokrotnie pojawiały się doniesienia o tym, że Apple może zmienić rozmiar swoich smartfonów, lecz wszystko wskazuje na to, że wymiary pozostaną dokładnie takie same. Oczywiście oprócz wcześniej wspomnianej serii mini, która ma zostać całkowicie wycofana.

Pojawią się dwa modele z ekranem o przekątnej 6,1 cala i dwa większe, 6,8-calowe urządzenia.

Jedynych zmian jakich można oczekiwać, to węższe ramki okalające wyświetlacz i mniejsze wycięcie na aparat, co rzeczywiście mogłoby sprawić, że użytkownikom zostanie oddana do dyspozycji większa powierzchnia użytkowa.

Czy iPhone 14 będzie bez karty SIM?

Coraz bardziej popularne staje się rozwiązanie z kartą e-SIM, co nie wymaga włożenia do smartfona jej fizycznej wersji. Pojawiają się plotki, że w iPhone 14 nie będzie czytników kart SIM.

Chociaż nie można tego na razie wykluczyć, o wiele bardziej prawdopodobne wydaje się być to, że takie rozwiązanie pojawi się dopiero za rok w serii 15.

Czy iPhone 14 będzie droższy?

W przypadku premierowych cen iPhone’ów 12 i 13 nie można mówić o wielkiej rewolucji cenowej. Analitycy przewidują, że i w tym roku ceny flagowców Apple zostaną utrzymane na tym samym poziomie, co w poprzednich latach.

Co więcej, jak wskazuje Chi-Kuo, wersja iPhone’a 14 Pro Max z najmniejszą liczbą pamięci może być nawet o 100 dolarów tańsza niż w przypadku analogicznego modelu z serii 13. Oczywiście mowa o cenie w dniu premiery.

Jaki będzie aparat fotograficzny w iPhone 14? Tu będą duże zmiany

iPhone’y są częstym wyborem konsumentów, którzy cenią sobie wysoką jakość fotografii. Urządzenia Apple zawsze są wysoko w rankingach najlepszych smartfonów fotograficznych. Tegoroczne modele najprawdopodobniej będą wyposażone w przednie kamery innego dostawcy niż dotychczas. Nieoficjalnie wymienia się tu LG Innotek.

Analityk Ming Chi-Kuo przewiduje, że Apple w końcu pożegna się z notchami, które firma umieszcza w swoich smartfonach od lat. Zamiast tego możemy spodziewać się, że zastąpi je nowocześniejsze rozwiązanie w postaci punch hole. Co więcej, tylne aparaty podobno nie będą wystawać poza obudowę urządzenia.

Smartfony Apple są jednymi z najbardziej popularnych urządzeń mobilnych na świecie. Produkcja iPhone’ów przez cały rok owiana jest tajemnicą, gdyż firma pilnie strzeże swoich sekretów. Co jakiś czas pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne przecieki oraz spekulacje analityków. W przeszłości Apple wielokrotnie już wszystkich zaskoczyło. Możliwe, że tym razem będzie podobnie i otrzymamy produkt, który całkowicie będzie odbiegał od naszych wyobrażeń.