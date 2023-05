Jakie słuchawki są lepsze - douszne czy dokanałowe? Spora różnica

Spis treści: 01 Słuchawki douszne charakterystyka

02 Słuchawki dokanałowe charakterystyka

03 Jakie słuchawki są lepsze - douszne czy kanałowe?

Słuchawki douszne charakterystyka

Słuchawki douszne wyróżnia przede wszystkim niewielka budowa urządzenia, które wyposażone jest w głośnik niemal identyczny, jak ten, który instaluje się w wieżach stereo. Co ważne, słuchawki douszne są umieszczane w uchu stosunkowo płytko. To dlatego, że charakteryzuje je nieco spłaszczony kształt.

Słuchawki douszne pozwalają na docieranie dźwięków z otoczenia. Dlatego bez problemu usłyszymy chociażby nadjeżdżający samochód. Słuchawki douszne mieszczą się w małżowinie usznej, dlatego przeważnie są większych rozmiarów niż słuchawki dokanałowe. Niemniej ich budowa zapewnia lepszą wentylację.

Reklama

Zdjęcie Słuchawki douszne charakteryzuje nieco spłaszczony kształt, przez co do naszego ucha dostają się dźwięki z otoczenia. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Brak odpowiedniej izolacji akustycznej słuchawek dousznych sprawia, że część użytkowników próbuje odciąć się od otoczenia, mocno przekraczając bezpieczny poziom głośności. Ten rodzaj słuchawek często nie posiada pianek lub silikonowych wkładek dousznych. Podczas wielogodzinnego słuchania muzyki urządzenie może być niewygodne.

Słuchawki dokanałowe charakterystyka

Słuchawki dokanałowe to popularne pchełki. Wyróżnia je przede wszystkim to, że bezpośrednio trafiają w kanalik uszny, który stanowi również ich mocowanie. Słuchawki dokanałowe to dynamiczny i armaturowy przetwornik. Pierwszy znamy z dousznych, drugi posiada membranę, do której przyklejona jest cewka odpowiedzialna za przepływ prądu. Ten rodzaj przetwornika jest tak mały, że producenci montują nawet trzy w jednej słuchawce, w różnych pasmach częstotliwości.

Zdjęcie Słuchawki dokanałowe trafiają prosto w kanalik uszny, przez co dźwięki z otoczenia są tłumione. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Słuchawki dokanałowe stanowią doskonałą izolację akustyczną od otaczającego otoczenia. Charakter brzmienia, ilość basu oraz skalę komfortu noszenia takich urządzeń definiują silikonowe lub piankowe nakładki. Słuchawki dokanałowe to nawet kilkanaście rodzajów końcówek. Jedne lepiej dopasowują się do naszego ucha, inne gorzej.

Słuchawki dokanałowe nie wygenerują również odpowiedniej ilości basu, bo nie wytworzy się ciśnienie akustyczne, jeżeli wkład będzie za luźny. Z drugiej jednak strony, jeżeli końcówka będzie zbyt duża, użytkownik będzie doświadczał bólu z powodu rozpychania kanaliku usznego. Trzeba więc umiejętnie dopasować model do swojego ucha.

Jakie słuchawki są lepsze - douszne czy kanałowe?

Jeżeli spojrzeć na rynek, słuchawki kanałowe wypierają douszne. Biorąc pod uwagę cenę, wydaje się, że nie powinno mieć to miejsca, bo słuchawki douszne są tańsze. Wpływa na to jednak przede wszystkim wygoda użytkowania. Z drugiej strony, słuchawki douszne nie tłumią dźwięków tak dobrze, jak te dokanałowe. Można uznać, że poruszanie się w nich jest bezpieczniejsze.

Słuchawek kanałowych nie polecają laryngolodzy. Taki sposób noszenia może szybciej doprowadzić do problemów ze słuchem. W słuchawkach dousznych odległość, jaką ma do pokonania dźwięk staje się większa, a przy tym bezpieczniejsza. Co więcej, słuchawki douszne, dzięki większej membranie, często zapewniają efekty audio o niskim poziomie zniekształceń oraz wyraźnymi basami.

Gdzie sprawdzą się słuchawki dokanałowe? Te zazwyczaj lepiej sprawdzają się podczas uprawiania sportu i innych aktywności, ponieważ bez problemu trzymają się w uchu. Przy gwałtownych ruchach głowy słuchawki douszne często wypadają z uszu, o ile nie posiadają dodatkowego zabezpieczenia.

Słuchawki dokanałowe sprawdzą się w sytuacjach, kiedy potrzebujemy się wyłączyć podczas chwili wyłącznie dla siebie. Finalnie indywidualne preferencje oraz potrzeby są odpowiedzią na pytanie, jakie słuchawki są lepsze. Do gier i oglądania filmów zaleca się słuchawki douszne. Niemniej trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że "każde ucho jest inne". Te same słuchawki mogą być dla jednej osoby zbyt basowe, dla innej zbyt sopranowe.

CZYTAJ TAKŻE:

Youtuber przywrócił słuch 1000 osób. Został za to obrzucony błotem

Oddała telefon do naprawy, straciła prawie pół miliona złotych. Policja ostrzega

Ładujesz telefon przez całą noc? To szkodliwe i niebezpieczne