Kolejny dowód na to, że w S22 nie należy spodziewać się rewolucji

Na razie Samsung nie potwierdził jeszcze daty premiery swoich nadchodzących urządzeń. Jednak już pojawiają się w sieci nieoficjalne doniesienia. Najbardziej wiarygodne pochodzą od Jona Prossera, autora wielu przecieków, który twierdzi, że S22 zostanie zaprezentowane 8 lutego. Wszyscy oczekujący wielkich innowacji technologicznych mogą się zawieść.

Wielu fanów Apple było zawiedzionych brakiem większych nowości w tegorocznych iPhone’ach. Analogiczna sytuacja może spotkać klientów Samsunga. Według najnowszych doniesień portalu GSM Arena, S22 i S22 Plus będą korzystały z takiego samego przedniego aparatu 10 MP, co S21 i S21 Plus, a nawet S20 i S20 Plus. Nie zawita również technologia UPC, czyli posiadacze Samsunga S22 nadal będą skazani na oglądanie wycięcia na kamerę w ekranie. Oczywiście koreańskie przedsiębiorstwo jeszcze nie odkryło wszystkich kart, a do samej premiery urządzenia jest jeszcze trochę czasu. Możliwe, że producent jeszcze wszystkich czymś zaskoczy.

Reklama

Fanów Samsunga może niepokoić nie tylko zastój firmy w kwestii innowacji, lecz również regres. S22 i S22 Plus będą mniejsze niż zeszłoroczne modele i zostaną w nich zastosowane baterie o mniejszej pojemności. Niektórzy producenci oferują już smartfony z ogniwami 6 lub nawet 7 tysięcy mAh. Tymczasem Samsung zaserwuje konsumentom S22 z pojemnością baterii na poziomie 3700 mAh. To o 300 mAh mniej niż zeszłoroczny model. Co prawda, firma twierdzi, że przez zastosowanie bardziej nowoczesnych algorytmów zarządzania pracą baterii, ta i tak wytrzyma dłużej na jednym ładowaniu. Jednak wielu konsumentów może nie przekonać takie tłumaczenie.