Aktualnie na rynku urządzeń mobilnych są dwa liczące się oprogramowania. Z iOSa korzysta jedynie Apple w swoich smartfonach, system oferuje świetny ekosystem i współpracę między innymi urządzeniami firmy. Drugim ważnym graczem na rynku jest Android, za którego rozwój odpowiada Google. Z tego systemu korzysta zdecydowana większość producentów smartfonów. W tym najwięksi gracze jak Samsung i Xiaomi. Teraz okazuje się, że koreańskie przedsiębiorstwo może wkrótce zmienić oprogramowanie swoich smartfonów.

W dość enigmatycznych wpisach, jeden z użytkowników Twittera Duhyun Kim udostępnił informacje o tym, że Samsung pożegna się z Androidem. W przyszłości urządzenia mobilne koreańskiego producenta zaadaptują Fuchsię - system również rozwijany przez Google. Choć jest to tylko plotka, jej potwierdzenie może wywrócić branże do góry nogami. Nie ma się jeszcze co się ekscytować, zaplanowane już modele na pewno wyjdą jeszcze z Androidem, a sama konwersja zajmie co najmniej kilka lat.

Android jest popularnym systemem wśród producentów smartfonów ze względu na swoją uniwersalność. Oprogramowanie może być dowolnie dostosowywane do urządzeń przez co jest po prostu wygodne dla twórców. Stąd też powstawanie nakładek OneUI, EMUI, MIUI itd. Jednak Android jest jednocześnie ofiarą swojej uniwersalności. Oprogramowanie wykonuje zbyt wiele niepotrzebnych procesów w tle, co znacząco wpływa na wydajność urządzeń mobilnych.

Fuchsia OS bazuje na mikrojądrze Zircon, a nie Linux, jak w przypadku Androida. Nie zawiera setek bibliotek z niemal zerowym zastosowaniem, co pozwoli uzyskać szybszą pracę urządzeń mobilnych. Prace na tym systemie będą wymagały większego wysiłku ze strony Samsunga, lecz może się on w przyszłości opłacić.