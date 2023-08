Kontrola rodzicielska na Androidzie. Jak ją włączyć i wyłączyć?

Oprac.: Marcin Szałaj Mobile

Ochrona przez zagrożeniami czyhającymi na dzieci w cyfrowym świecie to nie lada wyzwanie dla ich rodziców. Strony dla dorosłych, podejrzane aplikacje i radykalne treści to tylko wierzchołek góry lodowej. Na szczęście istnieje funkcja, które może pomóc w ochronie młodszych użytkowników - kontrola rodzicielska. Dowiedz się, jak włączyć i wyłączyć tę opcję na telefonie z Androidem, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a sobie - odrobinę spokoju.

Zdjęcie Google Family Link to najbardziej popularna i darmowa aplikacja do kontroli rodzicielskiej nad telefonem dziecka. Wymaga instalacji na obu telefonach, jednak proces konfiguracji nie trwa długo. / 123RF/PICSEL