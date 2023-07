Spis treści: 01 13 aplikacji, które trzeba usunąć

02 Jak usunąć aplikacje na telefonie z Androidem?

03 Jak uchronić się przed niebezpiecznymi aplikacjami na telefonie?

13 aplikacji, które trzeba usunąć

Mamy listę kolejnych 13 zainfekowanych aplikacji do usunięcia — są to w większości gry, ale i inne pozornie przydatne programy, a niektóre z nich mają nawet ponad 100 tysięcy pobrań. Jak informuje zespół SecneurX, w części z poniższych apek odnaleziono oprogramowanie Joker, wykradające dane użytkowników. Wśród nich znajdziemy też takie, które jedynie udają, że robią to, do czego są przeznaczone, a faktycznie służyć mogą np. do wyświetlania reklam.

Jakie aplikacje wskazał zespół SecneurX? Na liście znajdziemy następujące:

Reklama

Pumpkin Spin - ponad 100 tys. pobrań, Go Lucky - ponad 100 tys. pobrań, Slots King - ponad 100 tys. pobrań, Fruit Case Slot - ponad 50 tys. pobrań, Cherry Slots - ponad 50 tys. pobrań, Spin City - ponad 10 tys. pobrań, Lucky Charm Slots - ponad 10 tys. pobrań, Fruit Poe - ponad 10 tys. pobrań, Image Toolbox - ponad 5 tys. pobrań, Lost in Slot - ponad 5 tys. pobrań, Smart Counter - ponad 1000 pobrań, Video Player - ponad 1000 pobrań, Pro FitoTrack - ponad 500 pobrań.