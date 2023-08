Rosyjska propaganda wkracza do gier wideo dla dzieci. Kreml kocha Minecrafta

Darmowe gry wideo, jak ciesząca się rosnącą popularnością w Rosji produkcja Roblox czy globalny hit Minecraft, stają się źródłem faszystowskich treści i wylęgarnią kremlowskiej propagandy. Oba przytoczone tytuły, trafiające szczególnie do młodszego pokolenia, pozwalają użytkownikom projektować własne światy, dając praktycznie nieograniczone możliwości w tym zakresie. Niektórzy skorzystali więc z okazji, aby zbudować w nich rosyjskie parady, głosić hasła "Chwała Rosji" lub przedstawić rosyjskie flagi nad terytorium zabranym Ukrainie podczas wojny.



Rosyjska propaganda kwitnie w grach wideo

Ta sytuacja pokazuje, jak szeroko zakrojone działania prowadzi rosyjska machina propagandowa, przy jednoczesnym blokowaniu przez władze wszelkiego rodzaju informacji i opinii, które sprzeciwiają się wojnie lub pokazują ją inaczej niż "specjalną operację wojskową" oraz nieustannym rozpowszechnianiu dezinformacji. The Times zidentyfikowało wiele takich przypadków rosyjskiej propagandy w grach wideo, w tym co najmniej jeden powiązany z urzędnikiem państwowym.