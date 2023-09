Messenger Lite to aplikacja, która debiutowała w 2016 r. Kilka miesięcy później stała się dostępna w Polsce. Meta (wtedy Facebook) stworzyła ten komunikator z myślą o tych krajach, gdzie dostęp do szybkiego internetu był ograniczony. Teraz nadszedł koniec tej platformy, co komunikowano jakiś czas temu.

Meta wyłącza komunikator Messenger Lite

Meta już wcześniej zapowiedziała, że wraz z dniem 18 września zakończy wsparcie dla aplikacji Messenger Lite i zostanie ona po prostu wyłączona. Ponadto oprogramowanie znika ze Sklepu Play, skąd użytkownicy telefonów z Androidem mogli pobierać komunikator. Pewnie zastanawiacie się nad tym, co stanie się z waszymi wiadomościami?

Jeśli korzystaliście z Messengera Lite i obawiacie się o utratę dotychczasowych wiadomości, to bez obaw. Nic takiego się nie stanie. Wyłączenie platformy nie skutkuje skasowaniem kont czy archiwów z konwersacjami. Meta wyjaśnia, że użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do swoich wiadomości w dowolnej chwili. Będzie to możliwe po zalogowaniu się do zwykłego Messengera, który to nie przestaje funkcjonować.

Powody decyzji związane z wyłączeniem Messengera Lite nie są znane. Meta nie ujawniła, dlaczego podjęła taki krok. Pewnie związane to jest poniekąd z chęcią rozwijania tylko jednej wersji komunikatora zamiast dwóch odrębnych aplikacji.

Aplikacja była bardzo lekka

Messenger Lite był bardzo prostą aplikacją, którą Facebook odchudził ze zbędnych funkcji. Rezygnacja z wielu opcji pozwoliła na opracowanie lekkiego oraz funkcjonalnego komunikatora. Umożliwiał on prowadzenie rozmów oraz wysyłanie wiadomości tekstowych czy zdjęć.

Czy ktoś będzie tęsknił za Messengerem Lite? Grono użytkowników aplikacji pewnie nie było obecnie już zbyt wielkie i to również mogło przemówić za decyzją związaną z zakończeniem wsparcia dla tej platformy. Pamiętajmy, że na rynku jest spory wybór komunikatorów. Można zdecydować się na zwykłęgo Messengera czy alternatywy w postaci WhatsAppa, Telegrama lub Signala, które również będą świetnym wyborem. Warto dodać, że zmiany nie obejmują aplikacji Facebook Lite. Ta nadal pozostaje dostępna w Sklepie Play.