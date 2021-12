Na początku następnego roku Apple wypuści jeszcze jednego iPhone’a?

Ceny najnowszych iPhone’ów mogą zwalić z nóg, a nie każdy chce wydawać krocie na smartfona. Takie osoby niekoniecznie są skazane na tańsze urządzenia z Androidem lub używanego iPhone’a. Apple produkuje również bardziej budżetową serię SE. Zeszłoroczny model okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Jego premiera odbyła się w połowie kwietnia, a sam smartfon stał się trzecim najpopularniejszym wyborem wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 2020 roku. Nic zatem dziwnego, że gigant z Cupertino chce kontynuować udaną serię.

Według informacji podanych przez TrendForce, Apple w pierwszym kwartale następnego roku planuje wypuścić już trzecią generację serii SE. Firma nie podała dokładnej daty premiery urządzenia, lecz bardziej prawdopodobny wydaje się być termin bliżej marca niż stycznia lub początku lutego. Pierwszy model z serii SE został wypuszczony w 2016 roku i bazował na designie iPhone’a 5. Zeszłoroczny iPhone SE 2020 wygląd zaczerpnął z iPhone’a 6, 7 i 8. Jakie zatem będzie oblicze przyszłorocznego modelu? Będzie przypominał najnowsze serie 12 i 13? Nieco starszą jedenastkę? Czy może zaczerpnie wygląd iPhone’a X lub XR?

Dotychczasowe informacje wskazują na to, że iPhone SE 2022 (nazwa niepotwierdzona) wyglądem nie będzie się znacząco różnił od iPhone’a SE 2020. Oznacza to, że możemy spodziewać się tego samego sprawdzonego designu, co w przypadku modeli: iPhone 6, iPhone 7 i iPhone 8. Czyli ponownie dostaniemy ekran o przekątnej 4,7 cala wraz z czytnikiem linii papilarnych, wbudowanym w przycisk "home". Będzie to jednak pierwsze urządzenie z tej serii, które dostanie wsparcie dla połączenia sieciowego 5G. iPhone SE 2022 będzie korzystać z potężnego procesora A15, który został zastosowany w przypadku najnowszych iPhone’ów 13.

Według analityka Ming-Chi Kuo, Apple planuje odgrzać jeszcze jednego kotleta i wypuści większy model, bazujący na iPhonie 6 Plus, 7 Plus i 8 Plus. Ten jednak nie ukaże się wcześniej niż w 2023 roku.