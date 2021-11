Najdłużej wspierany smartfon z Androidem na rynku?

Wnętrza dzisiejszych smartfonów są hermetycznie zamknięte. Żeby dostać się do poszczególnych komponentów, w większości przypadków trzeba mieć specjalistyczne narzędzia. Konstrukcja telefonów jest tak złożona, że napraw najlepiej jest dokonywać w specjalnych punktach serwisowych. Twórcy marki Fairphone oferują inne podejście do naprawy urządzeń mobilnych i tworzą smartfony modułowe, które można bez przeszkód samodzielnie naprawić.

Firma ogłosiła na Twitterze, że Fairphone 2 otrzyma aktualizację do Androida 10. Co prawda, większość dzisiejszych smartfonów działa na Androidzie 11, a najnowsze zaczynają wychodzić z fabrycznie wgranym Androidem 12, lecz Fairphone 2 otrzymuje kolejną aktualizację po sześciu latach od premiery. Zwykle producenci oferują 3-4 lata wsparcia dla swoich urządzeń. Wszystko wskazuje na to, że holenderska firma nie rzuca słów na wiatr i rzeczywiście zamierza wypuszczać aktualizacje systemu i zabezpieczeń przez 7 lat od premiery smartfona. Fairphone 2 trafił do sprzedaży w 2015 roku z fabrycznie wgranym Androidem 5.1 znanym jako “Lolipop". Beta testy systemu Android 10 dla Fairphone'a 2 już się rozpoczęły. Aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy urządzenia już na początku 2022 roku.

To nie koniec dobrych wieści, które firma przyszykowała dla swoich klientów. Posiadacze Fairphone’a 3 i Fairphone’a 3+ mogą spodziewać się aktualizacji do Androida 11. Już niedługo producent wystartuje z beta testami oprogramowania.

We wrześniu do sprzedaży trafił Fairphone 4, który jest piątym z kolei modelem smartfona holenderskiej firmy. Ekran urządzenia ma rozmiar 6,3 cala i wspiera rozdzielczość FullHD+. W środku znajduje się bateria o pojemności 3905 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 22 W. Urządzenie działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 750G z obsługą sieci 5G. Z tyłu znajdują się dwa aparaty 48 MP. Jeden z nich jest obiektywem szerokokątnym. Na ekranie znajduje się małe wycięcie w postaci notcha na kamerę do selfie o rozdzielczości 25 MP. Już teraz jest pewne, że Fairphone 4 będzie mógł zostać zaktualizowany do Androida 13. Producent będzie starał się przedłużyć wsparcie systemu do jeszcze dwóch kolejnych wersji oprogramowania.