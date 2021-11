Najmocniejszy smartfon z Androidem na rynku - oto dowód

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, który z dostępnych na rynku smartfonów jest najmocniejszy, to ranking AnTuTu może odpowiedzieć na to pytanie. Benchmark udostępnił listę telefonów komórkowych, działających na systemie Android, które uzyskały największą liczbę punktów. Szczyt listy okupują smartfony typowo gamingowe.

Na pierwszym miejscu w rankingu AnTuTu znalazł się smartfon ZTE nubia Red Magic 6. Urządzenie osiągnęło średni wynik 858734. Red Magic 6 jest smartfonem stworzonym typowo do gier mobilnych. Świadczy o tym 16 GB pamięci RAM, ekran ze wsparciem odświeżania do 165 Hz i zaawansowane procesy chłodzenia. Oczywiście, osiągnięcie takiej wydajności musi wiązać się z pewnymi ustępstwami. Zdjęcia wykonywane przez to urządzenie są bardzo niskiej jakości, jak na dzisiejsze standardy. Red Magic 6 jest też niesamowicie głośny, szczególnie po włączeniu chłodzenia wiatrakiem.

Zdjęcie Ranking AnTuTu przedstawia najmocniejsze smartfony z systemem Android / materiały prasowe

Drugie miejsce z łącznym wynikiem 821339 zajął ROG Phone 5. Urządzenie sygnowane logiem Republic of Gamers jest również stworzone głównie z myślą o grach mobilnych. Na trzecim miejscu uplasował się "zabójca flagowców" Realme GT. Zaraz za podium znajduje się IQOO 7, który osiągnął imponujący wynik 801238 z "zaledwie" 8 GB pamięci RAM. Pierwszą piątkę zamyka OnePlus 9 Pro. Dalej mamy kolejno Mi 11i, Asusa Zenfone 8 Mini, Mi 11 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G i Sony Xperię 1 III 5G.

Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione smartfony działały na flagowym procesorze Snapdragon 888. Qualcomm po raz kolejny pokazuje, że w kwestii mocy i wydajności, pozostawia konkurencję daleko w tyle.