Netflix chce, aby twój telefon był kontrolerem do gier. Jest nowa aplikacja

Netflix od jakiegoś czasu inwestuje we własną platformę do gier, z którą wiąże spore nadzieje. Firma ma większe plany, czego dowodem jest nowa aplikacja udostępniona w sklepie App Store. Jest nią oprogramowanie o nazwie Game Controller. Już sama nazwa wskazuje na przeznaczenie aplikacji.

Nowa aplikacja zamieni telefon w kontroler do gier

Game Controller to aplikacja, która zamieni telefon lub tablet w kontroler do gier. W opisie oprogramowania umieszczonym w sklepie App Store czytamy, że wkrótce w ten sposób będzie można sterować tytułami Netflix Games, które będzie można uruchamiać na telewizorze. Obecnie nie jest to możliwe. Dlatego aplikacja na ten moment jest bezużyteczna.



Netflix nie podał terminu wprowadzenia własnych gier na telewizory. Firma nie wspomina też nic o podobnej aplikacji na smartfony i tablety z Androidem, choć taka zapewne też się pojawi. Dodanie oprogramowania do App Store zwiastuje, że platforma powinna zostać wkrótce uruchomiona. Wtedy poznamy więcej szczegółów, które na razie owiane są tajemnicą.

Zdjęcie Aplikacja Netflix Game Controller w App Store / GeekWeek / INTERIA.PL

Aplikacja Game Controller od Netfliksa dostępna w App Store jest kompatybilna z iPhone'ami oraz iPadami. Do działania wymaga urządzenia pracującego pod kontrolą iOS i iPadOS z numerkami 15 lub nowszymi wersjami. Oprogramowanie pobierzecie tutaj, aczkolwiek nie będzie z niego na razie pożytku.

Netflix stawia nie tylko na gry na smartfony i konsole

Netflix Games ma tytuły, które można uruchamiać wewnątrz głównej aplikacji platformy i na smartfonach oraz konsolach do gier. Kolejnym etapem ekspansji platformy będą telewizory. Obecnie firma ma w portfolio kilkadziesiąt tytułów, w tym związanych z serią Stranger Things. W drodze są kolejne i lista obejmuje m.in. Storytellers, Paper Trail, Monument Valley czy grę z uniwersum Assassin's Creed oraz port mobilnego LEGO: Legacy Heroes Unboxed. Na więcej informacji związanych z planami Netfliksa wobec rynku gier trzeba będzie poczekać. Dużo mówi się o tym, że firma inwestuje w platformę streamingową i ta może wiązać się z sugerowanym planem wprowadzenia własnych tytułów na telewizory. Warto dodać, że firma niedawno wprowadziła zakaz dzielenia kont i są już pierwsze efekty tych działań.