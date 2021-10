Nokia 6310 – klasyczny klawiszowiec w nowym wydaniu

Nokia 6310i została pierwotnie wypuszczona w 2002 roku. Model należał do biznesowej serii telefonów Nokii. Urządzenie miało być przede wszystkim niezawodne i takim też go wszyscy zapamiętali. Pomimo braku kolorowego wyświetlacza i stosunkowo szybko zakończonej produkcji, stał się jednym z najlepiej wspominanych modeli telefonów klawiszowych. HMD Global planuje przywrócić legendę do życia.

Nokia Mobile ogłosiło na Twitterze, że klasyczny telefon za niedługo zostanie odświeżony. Tym razem Nokia 6310 będzie posiadała kolorowy wyświetlacz. Zmianie ulegnie także sam wygląd urządzenia. Nokia 6310 swoim designem będzie pasować do innych, aktualnie wypuszczanych modeli klawiszowych przez HMD Global. Myśl przewodnia stojąca za tym telefonem będzie taka sama, jak poprzednio. Pełne ładowanie baterii ma wystarczyć nawet na trzy tygodnie użytkowania. Dodatkowo, pojawi się klasyczna odsłona gry Snake, która przez wiele lat była prawdziwym hitem.

Reklama

Nokia 6310 zostanie wyposażona w wyświetlacz QCGA 2,8 cala, czyli standard w klawiszowcach HMD Global. Telefon będzie dostępny w dwóch kolorach - żółtym i czarnym. Urządzenie będzie posiadać wszystkie funkcje dostępne w innych klawiszowcach Nokii. Do telefonu będzie można włożyć dwie karty sim, włączyć radio FM, czy skorzystać z organizera. HMD Global ewidentnie chce w tym przypadku zagrać na sentymencie konsumentów. Czy Nokia 6310 ponownie stanie się hitem?